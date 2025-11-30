Извънземните ни удрят в края на годината, 3I/ATLAS ни носи апокалипсиса?

Извънземните ни удрят в края на 2025 година, за да ни унищожат окончателно – това се твърди, че предсказал гуру още през 2000 г. и малко по-късно изчезнал мистериозно, та никой не го видял.

Според британския вестник "Дейли мейл" пакистанският духовен лидер и мистик Риаз Ахмед Гохар Шахи бил направил пророчеството през 2000 година, а след това отишъл в Лондон и през 2001 година изчезнал и никой повече нищо не чул и не видял от него, сякаш се изпарил в Космоса. Той бил казал, че Земята хич няма да я бъде след 2025 г., защото комета ще дойде да я унищожи. И сега всякакви мистици и дори обикновени шарлатани свързват това нещо с преминаващата близо до планетата ни комета 3I/ATLAS, която близо половин година занимава умовете и спекулациите на човечеството дали е извънземен кораб или естествено образувание. Този път, като не успяха, поне засега, да намерят извънземни на нея, въпреки всички косвени признаци за такива, решиха, че ще е много удобно да я свържат със забравените видения на гуруто и да я напълнят с ядрени оръжия.

Внимание

Предупреждението за края на света идва от писанията на Риаз Ахмед Гохар Шахи, който твърди, че Бог ни изпраща комета да се сблъска със Земята, защото човечеството се е отклонило твърде далеч от духовните истини. Риаз Ахмед основава няколко организации, за да разпространява своите учения и разбирания за божествената любов. Това пророчество е записано в книгата на Гохар Шахи от 2000 г. "Божията религия". То гласи: "Една комета е изпратена към Земята за пълно унищожение. Очаква се кометата да падне на Земята през следващите 20-25 години. Това ще бъде последният ден на този свят".

Според последователите на Гохар Шахи предстоящият удар ще отприщи масивни земетресения, цунамита, всякакви други природни катаклизми и това ще доведе до хаос, обществен колапс, а човечеството така ще тръгне скорострелно към своя неизбежен край.

Очаква се кометата 3I/ATLAS да премине най-близо до Земята около 19 декември, поне такива са изчисленията на астрономите, които обаче правят уговорка, че засега със сигурност не може да се каже точен час и дори ден.

Тази небесна присъда, твърдят последователите, произтича от моралния упадък на човечеството, включително безкрайни войни, подхранвани от надпревара с ядрени оръжия, и безмилостното взаимно унищожение заради незначителни различия.

Засега НАСА или която и да е друга космическа агенция не са обявили никакви обекти, които се очаква да застрашат Земята в края на 2025 г. Няколко комети и астероиди, включително космическата скала Апофис, която е смятана за най-опасния застрашаващ планетата ни метеорит, бяха съвсем наскоро премахнати от списъка на НАСА с обекти, които имат съществен шанс да ударят Земята. Така на преден план изникна 3I/ATLAS. Кометата обаче няма дори да е в пряк обсег за наземните космически ракети и ще прелети покрай планетата ни на около 269 млн. км.

Учените все пак са доста предпазливи и никога не изключват и минималната вероятност, още повече че наскоро бе публикувано изследване, което показва как голямо количество астероиди могат да бъдат скривани от разположението на Венера и Слънцето, което заслепява земните телескопи. При това наистина огромни космически обекти могат да бъдат забелязани едва в последния момент.

Мистериозно

Гохар Шахи изчезва мистериозно само година след издаването на книгата със съвети към човечеството да се промени морално и с пророчество за божие възмездие. Той по това време е в Лондон, където пребивава съвсем легално, но изведнъж през септември 2001 г. следите му се губят. Неговите последователи обаче продължават да твърдят, че духовният водач, който днес би бил на 84 години, е все още жив и в момента се укрива от света. Преди повече от две десетилетия Гохар Шахи добави, че признаците на тази комета на Страшния съд вече са били забелязани в Слънчевата система, като се твърди, че част от космическата скала е ударила Юпитер. НАСА обаче няма сведения комета да е удряла най-голямата планета в Слънчевата система. Последната, за която се знае, е кометата Шумейкър-Леви, която навлезе в атмосферата на газовия гигант Юпитер на 18 юли 1994 г.

Криене

А що се отнася до пътя на 3I/ATLAS, астрономът Ави Льоб (или Лоуб, както някои го наричат) изчисли, че догодина, когато кометата бъде в прекрасна позиция да я наблюдават земните спътници около Юпитер, ще направи маньовър, който ще обърка човешките машини и ще ги вкара в капан около голямата планета.

След като кометата от юли насам доста разбуни духовете на учените със странностите си, сега някои дори твърдят, че ако става реч за извънземни, то те по никакъв начин не биха се показвали открито и причините са много. Една от тях е, че се крият от други извънземни, които могат да намерят цивилизацията им, а после да й направят разни лоши неща, като унищожение или заробване. Друга възможна причина са болестите, които могат да се предават и в двете посоки – от извънземни на хора и обратното.

Мобилизация

Нещата обаче стават интересни, след като в четвъртък ООН официално потвърди, че планетарната защита на Земята е насочена към мистериозния междузвезден обект 3I/ATLAS и това е предизвикано отчасти и от статията за гуруто в Daily Mail, като идеята е страховете на света да бъдат успокоени. "От 27 ноември глобален екип от учени започна двумесечна кампания за проследяване на предполагаемата комета, докато тя се приближава към нашата планета", се казва в съобщението. Според Международната мрежа за предупреждение за астероиди (IAWN) не се очаква обектът да представлява заплаха за Земята, но мобилизацията на планетарната защита този път ще бъде използвана и като мащабно учение в случай на бъдещ удар на астероид със Земята. Обектът беше открит в началото на юли 2025 г. и се движи към Земята с висока скорост и по необичайна траектория. Астрономът от Харвард Ави Льоб твърди, че има голяма вероятност това да е НЛО, защото поведението му се различава от всичко, което досега науката знае за другите комети.

3I/ATLAS няколко пъти ускори и промени курса си, смени и цветовете си. Ави Льоб твърди, че за това може да има напълно естествени причини, но е напълно възможно да има и намеса на развит интелект. Според него има вероятност кометата дори да си е напълно естествен обект, който е приспособен от развита цивилизация да изследва други звездни системи и сега е бил активиран. Изглежда доста странно как кометата е стояла милиони и може би милиарди години в покрайнините на Слънчевата система и изведнъж решава да се втурне с бясна скорост към нашата звезда, да направи завой около нея и да се отправи нанякъде.

Както "Телеграф" писа, НАСА вече на няколко пъти даде доста сериозни научни аргументи как всичко се е случило и как това е нетипична комета, която тепърва ще попълва познанията ни.

И тук можем да припомним един от класическите шопски вицове за края на света – сега пийте по този повод, ама знайте, че след това пак сте на работа и да не идвате с голям махмурлук.