Седмичен ТАРО хороскоп от 1 до 7 декември

Овен – Императрицата

Женственост

Излъчвайте жизнерадост, сексапил, женственост. Бъдете жена на 100 процента и пръскайте светлина, любов и доброта. Покажете на всички душевната си красота и хармония, които струят от вас през този период. Бъдете самата себе си и не се поддавайте на ласкателства и заблуди. За всички от знака: Внимавайте с хора, които познавате отдавна и ви ласкаят непрекъснато. Не им се доверявайте!

Телец – Деветка жезли

Мощ

Голяма сила, вътрешна твърдост, добре укрепена позиция - това са само някои от нещата, които са важни за вас през този период. Изпитвате чувство за сигурност, осъзнавате, че сега е най-точното време за почивка. Вярвате в победата, независимо от моментната ситуация. Изчаквате следващото начинание и предизвикателство, което ще ви предложи съдбата.

Близнаци – Седмица камъни

Поражение

Предстои един неспокоен период. Внимавайте да не изпуснете главното и това да предизвика проблеми в бизнеса или работата ви! Пазете се от лоши инвестиции, депресия, банкрут, загуба на недвижим имот. Не е добре да правите каквито и да е сделки през този период. Ще чувствате една инертност и слабост в себе си, внимавайте да не превърнете това безсилие в жестокост или грубост. Приемете, че това е период, в който ще тъпчете на едно място и не предприемайте нищо. Внимавайте нещата, които сте постигнали и създали, да не се разрушат или загубят. Не се отчайвайте, изчакайте периодът да премине и продължете напред.

Рак – Десетка мечове

Разруха

Предстои кулминация и краят на един етап от живота ви. Силните вражди от миналото, вътрешната борба, която сте водили, подпалват изострения конфликт. Маските се свалят, конфликтът води до разрушаването на стария ред. Не се безпокойте, краят на един цикъл ознаменува началото на нова ера.

Лъв – Жрецът

Традиция

През този период ще имате възможност да покажете лидерските си качества. Придържайте се стриктно към традициите, макар и те да са отживели времето си. Спазвайте стриктно всички процедури - особено ако заемате висок пост. Служете и помагайте на останалите, които търсят мъдростта ви и се нуждаят от вашето познание. Някой, който заема висок пост, може да ви помогне в дадена ситуация. Възползвайте се да впрегнете вашите сили и познания в полза на околните. За много от вас периодът е подходящ за нова връзка или женитба.

Дева – Син на камъните

Застъпник

През този период небесата ще изливат своята положителна енергия над всички вас. Ще трябва, да бъдете благородни, практични и търпеливи. Ще постигате успехи в резултат на упорита работа. Бъдете съпричастни към страданието на околните, проявете загриженост и състрадание. Само така ще може да се усъвършенствате, а оттам и обществото ще стане друго. Защитавайте справедливостта и истината, искрено вярвайте, че нещата и хората могат да се променят към по-добро.

Везни – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима, за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Скорпион – Деветка камъни

Материална придобивка

Здравето се подобрява. Жизненото равнище се вдига. Стабилност и сигурност изпълват живота ви. Проявявате предвидливост в бизнеса. Заздравявате своята връзка със земята и природата. Постигате целите си, чувствате се горди от това. Животът е прекрасен.

Стрелец – Глупакът

Начало

Ентусиазмът, с който пристъпвате, дава началото на даден проект или идея. Предстоят ви нови преживявания, разширяване на хоризонтите, избистряне на целите и идеите ви. Не осъзнавате съществуването на спънки, пристъпвате с огромен оптимизъм. Неопитността и безстрашният ви подход могат да ви бъдат от полза. Вдъхновявате околните с енергичността си.

Козирог – Майка на мечовете

Мистерия

Външно изглеждате силни и балансирани. Използвате интелекта си, за да разбиете илюзиите на другите. Намирате се на върха на интелектуалните си способности. Вашето проникновение смайва околните, въпреки това изглеждате унили и угнетени. Добър период за психолози, дипломати и социални служители.

Водолей – Луната

Мечтания

През този период сънищата ви ще са емоционално заредени и ще оказват силно влияние върху съзнателния ви живот. Активното въображение ще засипва съзнанието ви със загадъчни образи, които понякога ще бъдат едновременно страшни и приятни. Поради тази причина ще се чувствате объркани и не на място. Подсъзнанието ви ще работи на пълни обороти. Ще смесвате чувства и емоции. Предстои ви период на самоанализ.

Риби – Двойка жезли

Власт

През този период ще доминирате с личното си присъствие. Проявявайте кураж и отстоявайте мечтите си. Осъществявате начинанията си посредством силна воля, постигате целите си. Натрупвате богатство с много труд и изпитвате удовлетвореност и гордост от постигнатите материални придобивки. Това няма да спре и ще продължи и в последващ период. Сега е време за ликуване и радост.

