Как да разберем дали мобилният телефон е заразен с вируси?

Ако забележите следните 5 признаци на вашия мобилен телефон, това означава, че е заразен с вирус.

1. Забавената работа на мобилния телефон предполага вируси

В зависимост от хардуерните спецификации на мобилния телефон, вирусите могат да причинят проблеми с ефективността и бързината на работа. Всеки, който е имал някакъв вирус на компютъра знае как той може да забави системата. Вирусите могат така да използват такава част от мощността на процесора, че няма да ви остава нищо друго освен няколко пъти на ден да рестартирате устройството.

2. Голяма сметка

Вирусите често без контрол изпращат текстови съобщения от вашето устройство и на специални телефонни номера, които допълнително се таксуват. На вашия мобилен телефон ще има информация за изпратено само едно съобщение в месеца, за да не се усъмните, но в един кратък период от вашето устройство ще бъдат изпратени голям брой съобщения. Ако ви се случи това, можете да получите голяма сметка, това е сигурен знак, че устройството ви е заразено с вирус.

3. Кратък живот на батерията на мобилния телефон

Всеки, който често използва мобилен телефон приблизително знае колко може да издържи батерията. Но ако устройството е заразено с вирус, животът на батерията е драстично намален, особено ако сте прихванали "adware", който против желанието ви дърпа реклами от интернет и много изразходва батерията.

4. Пропуснати разговори

Мобилните вируси могат да повлияят на изходящите и входящите повиквания. Голям брой пропуснати повиквания или смущения по време на разговора, показват, че телефонът ви е заразен. За да проверите за какво става дума, обадете се на вашия мобилен оператор и проверете дали пропуснатите повиквания са фалшиви.

5. Увеличаване на разхода на мобилните данни

Телефонната сметка може да бъде увеличена и от вируси, които тайно консумират мегабайтите за данни, а това е сигурен знак, че някой има контрол над мобилното ви устройство.