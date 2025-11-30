Емилия Милчева: Борисов го е страх от протести и тупа топката с бюджета

България – месец, преди приемането ѝ в еврозоната – Проектобюджетът и "Лукойл", коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Емилия Милчева, журналистка в българската секция на Дойче Веле.

Бюджетът



"Лично аз разчитам изявлението на господин Борисов като тупане на топката в посока на това да се разреди напрежението след големия протест на 26 ноември, тъй като такъв протест на практика толкова голям не е имало от протестите, на които бяхме през 2014. И второ – да се опита някои неща да бъдат предоговорени, тъй като според мен и от коментарите на финансистите, които чувам, трудно ще бъде да се предоговори цялата фискална рамка.

Има няколко обяснения защо г-н Борисов тупа топката. Първо – с тази позиция, как той се вслушва в гласа дори и на един протестиращ да е имало, нещо, което е съвършено лицемерно и неистинско, разбира се. Но така той показва отново, че е човекът, който може да дирижира нещата, да казва как те се случват. Помним фразата: "Аз разпоредих на домсъвета, на премиера, на финансовия министър", т.е. той е над правителството, над парламента и над каквото се сетите. С което до някъде се опитва да тушира това, за което го критикуват "ПП/ДБ", че се е превърнал в пешка на Пеевски. Нещо, което е съвсем ясно видимо.

Второто е, че него го е страх от протести, защото протестите са нещо, от което той би загубил своята сила. Партията също би загубила. Губейки партията, губи съответно и той, тъй като това е източникът на неговата мощ.

БСП

"БСП са се превърнали в едно послушно паленце на господин Пеевски. Нека да не забравяме, че Министерство на регионалното развитие, което управлява инвестиционната програма за общините, всъщност е източникът на значително облагодетелстване за общини. Имам предвид приоритетно получаване на средства за техни проекти – на общини, които са преминали към платформата на господин Пеевски. Това министерство се управлява от министър на БСП Иван Иванов.

Парите за инвестиционни проекти на общините за догодина са от порядъка на 900 милиона евро. Ако тези пари бъдат предоговорени, според мен това би предизвикало много сериозен и остър разкол между ГЕРБ и ДПС най-вече, защото аз не мисля, че господин Пеевски ще бъде много щастлив и доволен от това, че източникът, чрез който той утвърждава колко се грижи за своите общини, за хората и т.н., ще бъде намален. Не съм сигурна и доколко БСП ще са готови наистина да отидат към напускане на коалицията, тъй като за тях това е последен шанс да капитализират каквото и да е останало участие във властта. Те са там, защото са полезни със своето послушание и поведението си на паленца, за което, разбира се, на следващите избори ще си платят при всички случаи."

Всички да сме равни

"Да, но ние сме чели много книги, включително и "Фермата на животните", и много отдавна знаем, че да сме равни на думи е различно от това да сме равни като права, като възможности и като старт."

"Лукойл" и Българската банка за развитие (ББР)



"ББР е изключително непрозрачна като начин на управление и отчетност, а все пак там са само публични средства. Това е държавна банка и тя изобщо не изпълнява – и то от години наред – своето предназначение да финансира малкия и среден бизнес. Банката финансира основно големи фирми, близки до властта, и ние това го виждаме години наред. С всички скандали напоследък сме забравили за 6 или 8 кредита, които бяха за по десетки милиони левове, за които ние така и не сме разбрали какво е станало. Да се дават милиарди през Банката за развитие, за да бъде закупен Лукойл – това определено е свързано с идеята за последващата продажба на рафинерията. И някой калкулира някъде в главата си по този начин хем да услужи някому, да речем на голяма компания или някой стратегически инвеститор, който би искал да купи активите на "Лукойл" в България или всички активи задгранични на частната руска компания, и по този начин да капитализира не само средства, но и някакви изгода за себе си.

Господин Спецов в момента не знам как управлява – все пак с него има руски мениджмънт и той в конкретния случай едва ли би могъл да направи нещо повече от заверяване на решенията на руския мениджмънт, тъй като той няма експертиза в тази област.

Под нечии съвети господин Спецов би могъл да наложи преразпределение в полза на определени играчи и по този начин да се установи един нов монопол върху пазара.

Това, което е важно за България, е да не се прекъсне нормалното снабдяване с горива и тези горива да не поскъпват. Нещо, което ние видяхме, че започна след като бяха наложени американските санкции на "Лукойл" и "Роснефт". Тъй като обективни причини за повишаване на цената на петрола и т.н. няма."

Кой би могъл да се възползва

"Най-вероятно компании, които са близки до сегашните управляващи. И това при всички случаи са компании близки до господин Пеевски и до ГЕРБ. Ако се стигне до закупуване на активите, да не забравяме тези закони, които бяха гласувани, и че начело на ДАНС е човек, свързан с господин Пеевски."