Коледната елха в София грейва на 2 декември

Над 20 000 светлини ще грейнат на коледната елха в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Кметът на София Васил Терзиев ще включи светлините на елхата, която се намира на площад „Св. Александър Невски“, на 2 декември в 19:00 часа.

Празничната програма ще започне в 18.00 ч. и в нея ще участват хорът към Софийската духовна семинария„ Св. Йоан Рилски“ с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, детска вокална група „Смехоранчета“ с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Михаил Йосифов и солисти Моника Велчева и Дария Боева. Водещ на събитието ще бъде актрисата Венцислава Асенова. До елхата ще бъде разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа