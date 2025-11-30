Жена се хвърли от моста в Бургас и се удави

Жена се удави в Бургас. Тя скочила от моста преди минути пред погледа на минувачи. Те са направили опити да я спрат, но напразно.

Скочила е в най-дълбокото около 23:00 часа в събота, съобщава Флагман.

След като е подаден сигнал на телефон 112, са пристигнали спасители, но самоубийцата вече е била починала.

Малко преди полунощ спасителите са извадиха от морето трупа на жената.

„Не издаде и един вик за помощ – просто се хвърли и изчезна в морето за секунди", описва трагедията свидетел.




