  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +10
Пловдив: +8 / +10
Варна: +6 / +9
Сандански: +7 / +11
Русе: +5 / +7
Добрич: +4 / +6
Видин: +6 / +6
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +6 / +7
Смолян: +1 / +3
Кюстендил: +3 / +6
Стара Загора: +7 / +9

И в БАН са недоволни от проектобюджета за 2026 г.

  • Сподели в:
  • Viber
И в БАН са недоволни от проектобюджета за 2026 г.

inews.bg/Марио Евстатиев
A A+ A++ A

От Българската академия на науките също изразяват недоволство от проекта на Бюджет 2026, заяви председателят на БАН член-кореспондентът Евелина Славчева преди план-сметката да бъде оттеглена от управляващите.

133 милиона евро за 2026 година е малко увеличение, казва Евелина Славчева, но обяснява, че и при това положение 90% от парите ще отиват за заплати.

"Ами няма как да сме доволни. Имаме едно увеличение в сравнение с предходния бюджет с малко от сърце, както ни уверяват тези, от които зависи".

И преди и между двете четения на бюджета от БАН са говорили за увеличението на парите, но:

"Всички казват "да, ние разбираме нуждата от науката, но във всички сфери не достигат парите". Ако нямаме учени, които да работят и да обучат хора, които да работят в "Лукойл", ние искаме да го купим, но ние трябва да можем да го управляваме".

За част от международните проекти няма да има проблеми, защото финансирането не е от бюджета.

"Европейското финансиране, откъдето идвате нашите сериозни средства, там за щастие на конкурентен принцип участваме в международни проекти и те не са обвързани пряко с нашите финанси тук".

Но Евелина Славчева казва, че ще има проблеми при мотивацията за младите работещи в БАН.

"Сега гоним да задържим хората, които работят в БАН. Конкуренцията с университетите е голяма, там също се прави вече добра наука, освен че се обучават студенти, макар и с мъничко се надявам дори да спечелим нови докторанти".


#БАН

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите