Заради развод: Фалшива новина прати шеф Станислав в ареста

Фалшива новина за домашно насилие и последвал 24-часов арест за шеф Станислав Иванов заля социалните мрежи, след като “новината” се появи в пернишки сайтове. Перник е градът, където живеят победителят в “Хелс китчън 5” и съпругата му Божидара. Сексапилният готвач, който не пропускаше да демонстрира мускулестото си тяло пред телевизионните камери, и бившата моделка и настояща гримьорка се сгодиха по време на романтична екскурзия в Италия през 2022 г. и се ожениха на морска сватба в Обзор през есента на 2023 г. Техни гости бяха някои от участниците в кулинарното риалити и лично шеф Виктор Ангелов.

В предаването “На кафе” и подкаста “Елизабетско” семейството обяви със сълзи в очите, че не е имало нито домашно насилие, нито арест, но двамата минават през много тежък период. Те са решили да се разведат по взаимно съгласие и вече са подписали споразумение. Обясняват причините за раздялата всеки от своята гледна точка.

“В последните месеци работата измести фокуса от важните хора в живота ми - признава звездният готвач. - Искам да се извиня лично на Божидара, защото разбрах моите грешки. Осъзнах, че работата не е най-важното... Трябва да има комуникация, а ние в последно време нямахме никаква. В една връзка трябва да се правят много компромиси.”

Божидара от своя страна споделя, че се намира в етап от живота си, в който мечтае за семейство и стабилност - нещо, което към момента не е възможно със Станислав, защото той е изцяло погълнат от работата си. Въпреки това признава, че и тя самата е допускала грешки в съвместния им живот.

Станислав и Божидара са категорични, че между тях никога не е имало физическо насилие, нито скандали. Те са убедени, че ще запазят приятелските си отношения и че ще си помагат, ако имат нужда един от друг. Той вярва, че животът тепърва ще подреди всичко за тях по най-добрия начин, а тя разкрива своите планове за бъдещето - по-тихи, но светли.



