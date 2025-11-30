Асен Василев изби рибата! Пее пародия за бюджета със ска група (ВИДЕО)

Съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев на концерт на българска скакор/пънк група от Варна в столично заведение.

Бандата Pizzza направи песен пародия за скандала в ресорната комисия в парламента, одобрила бюджетите на ДОО и НЗОК.

Снощи групата имаше концерт в София, а Асен Василев се качи на сцената и даде начало на песента. Видео бе качено от пиара на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин.

Песента е в ска стила на групата и единственият текст са думите на Асен Василев, изречени в комисията: „Кой разпореди това безобразие? Няма да се случи тази комисия по този начин. Няма на тъмно да приемете бюджетите на държавата. Толкова ли ви е страх, от какво ви е страх и от кого?“

Във видеото се вижда как, след като Асен Василев слиза от сцената, младежите в клуба го прегръщат и се снимат с него.

През последните години не е имало заседание, което да протича чак при такива скандали по време на разглежданиятата на който и да е от трите бюджета.

Поводът беше това, че управляващото мнозинство реши Комисията по бюджет и финанси да започне в 12:15 часа, а не в насрочения час в 14:15 часа.

Опозицията видя в това опит да се свърши работа максимално бързо, преди да са започнали очакваните протести през парламента.

Управляващите пък отговориха, че опозицията бави заседанието, за да се стигне до приемане на бюджетите, докато протестите вече са започнали.

Стигна се до влизане на Асен Василев в комисията. Той заяви, че „тази комисия няма да протече по начина, по който управляващите са планирали“.

Напрежението продължи над един час. Последва размяна на реплики на Асен Василев и другите членове на ПП-ДБ с управляващото мнозинство закани.



