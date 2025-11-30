  • Instagram
Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

ФБ/Володимир Зеленски
лагодарение на активната дипломация е напълно реалистично през следващите дни да се финализират стъпките, необходими, за да се определи как да се сложи край на войната с достойнство. Това заяви във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Според него украинската делегация се очаква да бъде в САЩ още днес, американско време, където диалогът ще продължи въз основа на точките, обсъдени в Женева.

"Дипломацията остава активна. Американската страна демонстрира конструктивен подход и през следващите дни е възможно да се изяснят стъпките, за да се определи как да се доведе войната до достоен край", каза Зеленски.

"Украинската делегация има необходимите насоки и очаквам момчетата да работят в съответствие с ясните украински приоритети", отбеляза той.

Както беше съобщено по-рано, Зеленски е променил състава на делегацията за преговори със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия по отношение на мира. Сега тя се оглавява от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Зеленски одобри и нови директиви за украинската делегация, участваща в преговорния процес със САЩ и други международни партньори, както и с представители на Русия, за постигане на справедлив и траен мир.

Умеров, като ръководител на украинската делегация, вече отпътува за мирни преговори в САЩ заедно със своя екип, припомня Укринформ.


