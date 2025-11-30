  • Instagram
Бургас: +7 / +11
Пловдив: +7 / +10
Варна: +3 / +10
Сандански: +6 / +11
Русе: +5 / +7
Добрич: +3 / +8
Видин: +5 / +6
Плевен: +5 / +8
Велико Търново: +5 / +7
Смолян: +1 / +4
Кюстендил: +3 / +7
Стара Загора: +6 / +9

Очаква ни студена неделя, до 10 градуса днес

Pixabay
Внеделя облачността над западната половина от страната ще остане значителна с превалявания в планинските райони, като там над 1000 - 1300 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Това съобщиха от Националния институт по метеорологиа и хидрология (НИМХ)

Над останалите райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух.

Максималните температури ще са предимно между и 10°.

В София максималната температура ще бъде около .

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, в местата над 1100-1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около , на 2000 метра – около минус .

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, а във вторник ще има временни увеличения на средната и високата облачност.

Източник: НИМХ

В понеделник вятърът ще е северозападен, сутринта все още до умерен, през деня постепенно ще отслабва, във вторник в много райони и ще стихне. Сутринта на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са предимно между и , а максималните - между и 13°.

Източник: НИМХ

#времето

