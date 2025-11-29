Радослав Росенов с четвърта европейска титла по бокс
Радослав Росенов стана за рекордния четвърти път европейски шампион по бокс за мъже до 23 години.
Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки пореден златен медал в категория до 60 килограма.
На финала на шампионата в Будапеща националът надделя над турчина Чинар Мехметан. Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав. Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден. Златото от шампионата в Будапеща ще атакуват и Викторио Илиев и Уилиам Чолов, който достигнаха до финалите в категории до 65 и до 80 килограма.
Още по темата:
- » Боксьорът Росен Росенов с първи медал за България в Будапеща
- » Кобрата срещу "Диамантеното момче" Махмуд Чар през декември в София
- » Очаквано: Иман Халиф стана олимпийски шампион в Париж