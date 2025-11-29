  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +7 / +8
Варна: +9 / +12
Сандански: +7 / +8
Русе: +7 / +9
Добрич: +7 / +11
Видин: +4 / +6
Плевен: +5 / +6
Велико Търново: +4 / +5
Смолян: +3 / +3
Кюстендил: +3 / +4
Стара Загора: +6 / +7

Радослав Росенов с четвърта европейска титла по бокс

  • Сподели в:
  • Viber
Радослав Росенов с четвърта европейска титла по бокс

БФБ
A A+ A++ A

Радослав Росенов стана за рекордния четвърти път европейски шампион по бокс за мъже до 23 години.

Българинът пренаписа историята на европейския бокс, печелейки пореден златен медал в категория до 60 килограма.

На финала на шампионата в Будапеща националът надделя над турчина Чинар Мехметан. Росенов, който след две седмици ще навърши 22 години, постигна 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възрастова група. Той игра с голямо самочувствие, показа познатия си стил на "танцуване" по ринга и почти не остави шансове на съперника си. Напълно заслужено и резултатът бе категоричен – 5:0 съдийски гласа за Радослав. Победата бе и подарък за треньора Жоел Арате, който днес празнува своя 44-ти рожден ден. Златото от шампионата в Будапеща ще атакуват и Викторио Илиев и Уилиам Чолов, който достигнаха до финалите в категории до 65 и до 80 килограма.


#Радослав Росенов #бокс

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите