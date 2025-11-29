  • Instagram
Месечната прогноза на НИМХ за времето през декември: Ще има ли сняг за Коледа?

Най-ниските температури през декември у нас ще бъдат между минус 10 и минус 5 градуса, а най-високите - между 15 и 20 градуса, съобщи за БТА Марияна Попова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето през декември в страната.

Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и по високите полета е от 0 до 2 градуса, в Горнотракийската низина - 2-3 градуса, по Черноморието и в най-южните райони - 4-6 градуса, а в планините - от минус 8 до минус 2 градуса.
Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 литра на квадратен метър, в планините - до 70 литра на квадратен метър, а в най-южните райони - между 70 и 110 литра на квадратен метър.

Декември ще започне със сравнително топло време, но в средата на първото десетдневие има вероятност за валежи.

Месецът ще започне със спокойно и сравнително топло за периода време. Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.
През втората половина от първото десетдневие на декември се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите.

Астрономическата зима настъпва на 21 декември в 17 часа и 3 минути. Около Коледа ще има валежи, но температурите ще се по-високи от обичайните.

В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи. Температурите ще останат по-високи от климатичните норми.

Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.


