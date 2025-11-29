Виктор Орбан: Украйна трябва да остане буферна зона между Русия и НАТО
Унгарският министър-председател Виктор Орбан очерта противоречива визия за бъдещето на Украйна, в която страната губи част от суверенитета си и се превръща в буферна зона. В интервю за германския вестник "Die Welt", цитиран от БТА, Орбан заяви, че след края на войната Украйна трябва да съществува главно като разделителна линия между Руската федерация и Северноатлантическия алианс.
Териториални отстъпки и военни рестрикции
Според унгарския лидер неизбежно ще се наложи Киев да направи териториални отстъпки на Москва. Освен загубата на земи, Орбан прогнозира, че числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат драстично редуцирани в бъдеще.
Изявлението идва непосредствено след посещение на Виктор Орбан в Москва, където той проведе среща с руския президент Владимир Путин. По време на визитата унгарският премиер е подчертал интереса на Будапеща от запазване на стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.
Планът от 28 точки на САЩ
Орбан призова Европа да изостави илюзиите и да приеме новата реалност, която според него е заложена в така наречения "план от 28 точки" на САЩ за прекратяване на конфликта.
"Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи", категоричен бе Орбан пред немското издание.
Той допълни, че съгласно американския план Русия постепенно ще бъде приобщена обратно към световната икономика, а наложените санкции ще отпаднат с времето.
Край на европейското финансиране
Унгарският премиер отправи остра критика към финансовата политика на Европейския съюз спрямо конфликта. По думите му подкрепата за Украйна е изцяло за сметка на европейското население. Той категорично отхвърли възможността замразените руски активи да бъдат използвани за възстановяване или подпомагане на Украйна.
