Виктор Орбан: Украйна трябва да остане буферна зона между Русия и НАТО

Унгарският министър-председател Виктор Орбан очерта противоречива визия за бъдещето на Украйна, в която страната губи част от суверенитета си и се превръща в буферна зона. В интервю за германския вестник "Die Welt", цитиран от БТА, Орбан заяви, че след края на войната Украйна трябва да съществува главно като разделителна линия между Руската федерация и Северноатлантическия алианс.

Териториални отстъпки и военни рестрикции

Според унгарския лидер неизбежно ще се наложи Киев да направи териториални отстъпки на Москва. Освен загубата на земи, Орбан прогнозира, че числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат драстично редуцирани в бъдеще.

Изявлението идва непосредствено след посещение на Виктор Орбан в Москва, където той проведе среща с руския президент Владимир Путин. По време на визитата унгарският премиер е подчертал интереса на Будапеща от запазване на стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.

Планът от 28 точки на САЩ

Орбан призова Европа да изостави илюзиите и да приеме новата реалност, която според него е заложена в така наречения "план от 28 точки" на САЩ за прекратяване на конфликта.

"Ако се забави сключването на сделка, това ще облагодетелства Русия, а не Украйна, и ще доведе до загуба на още територии и човешки животи", категоричен бе Орбан пред немското издание.

Той допълни, че съгласно американския план Русия постепенно ще бъде приобщена обратно към световната икономика, а наложените санкции ще отпаднат с времето.

Край на европейското финансиране

Унгарският премиер отправи остра критика към финансовата политика на Европейския съюз спрямо конфликта. По думите му подкрепата за Украйна е изцяло за сметка на европейското население. Той категорично отхвърли възможността замразените руски активи да бъдат използвани за възстановяване или подпомагане на Украйна.





