Среброто - най-големият враг на бактериите, най-добрият приятел на антибиотика

Среброто - най-големият враг на бактериите, най-добрият приятел на антибиотика
Бактериите имат враг и това е среброто. За антибактериалното действие на среброто, този благороден метал знаел още Хипократ, но дълго време не е ясно как се случва това.

Новите изследвания, публикувани в списание "Translational Medicine", правят голям обрат в борбата срещу бактериите, които са все по-устойчиви на антибиотици.

Изследователският екип под ръководството на Джеймс Колинс, биомедицински инженер от Бостън университета в Масачузетс, открил защо среброто е пагубно за бактериите. Установено е, че среброто под формата на йони атакува клетките на бактериите по два начина: прави техните мембрани отпуснати, и втората е, че подпомага създаването на реактивни и често токсични съединения на кислород.

Двата механизма могат да бъдат използвани за увеличаване на действието на антибиотика на резистентните бактерии.

"Устойчивостта на бактериите расте, а броят на новите антибиотици пада.", Каза Колинс.

Учените доказват, че лекарства в комбинация с малки количества сребро убиват 10 до 1000 пъти повече бактерии.

Това откритие може значително да стимулира развитието на антибиотиците и да реши проблемите с резистентните бактерии, но експертите предупреждават, че преди това трябва да се премахне токсичността на среброто, тъй като този метал е отровен за човешкия организъм.

Устойчивостта на бактериите към антибиотици е сериозна заплаха на съвременната цивилизация, а съветникът на британското правителство за здраве, професор Дам Сали Дейвис заяви, че устойчивостта на бактериите към антибиотици представлява заплаха за човечеството подобна на глобалното затопляне и тероризма.

