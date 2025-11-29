Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган

Премиерът Росен Желязков коментира актуални политически теми по време на среща на Младежите на политическа партия ГЕРБ, които провеждат Национална академия в град Разлог.

Младежките структури на партията от цялата страна дискутират темите външна политика, еврозона, финанси, правосъдие и туризъм.

В началото премиерът Росен Желязков заяви, че ситуацията в Благоевградско се нормализира след проливните дъждове.

Той добави, че кметовете на Сандански и Петрич са по своите места заедно с областния управител. Също така се следи за естествения отток на река Струма и осъществяване на гаранцията към Гърция да не се допуска и там да има преливен проблем.

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии. Като относно Благоевградско акцентира на бързата реакция на „Напоителни системи“.

Желязков добави, че към създадения Национален борд по водите ще има нарочна група, която започва работа относно почистването на речните корита за следващата година. Той посочи, че това е ангажимент на държавата и общините, като допълни, че организационно и финансово ще бъде направено каквото е необходимо.

По-добре да си куче в мирни времена, отколкото да си човек по време на хаос, заяви премиерът.

"Ако има обяснения в момента защо има социални напрежения, без да има формален повод или реален повод, това е така, защото се натрупаха през последните години. В момента сме в ситуацията на един много интересен феномен - правителството изглеждаше някак си по-стабилно тогава, когато всъщност беше нестабилно, а сега се опитват да изкарат, че кабинетът е нестабилен".

Желязков заяви, че кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация в него.

По думите му социалните притеснения имат пряко отражение върху доверието в институциите.

"Колкото повече има несигурност, толкова повече доверието в институциите, отслабва. И този парадокс трябва да се адресира по обратен начин - да има доверие в институциите, за да се управлява страха от бъдещето", заяви премиерът.





