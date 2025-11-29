Президентът: докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори
Президентът Румен Радев коментира актуални теми. Приветства всички хора, "които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация".
Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, заяви Румен Радев.
"Но нека не се заблуждаваме - докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница".
Държавният глава участва в отбелязването на празника на Ботевград и 148 години от Освобождението на града.
Още по темата:
- » Президентът: Коалиция „Магнитски“ бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна
- » Президентът: Пеевски и Борисов демонтират държавата, гневът на хората ще се стовари върху тях
- » Румен Радев назначи нови посланици в Сърбия, Словакия и Тунис
Коментирай
Най-четено от Политика
Депутати искат държавата да поеме болничните след първия ден09:58 25.11.2025 | Политика
Последно от Политика