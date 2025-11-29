  • Instagram
Президентът: докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори

Стопкадър/НОВА
Президентът Румен Радев коментира актуални теми. Приветства всички хора, "които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация".

Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, заяви Румен Радев.

"Но нека не се заблуждаваме - докато хазната е ръцете на коалиция "Магнитски" парите ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни фалкони, бизнесът ще продължава бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница".

Държавният глава участва в отбелязването на празника на Ботевград и 148 години от Освобождението на града.



#Румен Радев

