Бившият шеф на офиса на украинския президент Андрий Ермак, който е разследван за корупция и подаде остовка, заяви, че възнамерява да замине за фронта. За това той сподели в коментар за в. "Ню Йорк Поуст".

"Заминавам за фронта и съм готов за всякакви репресии", написа Андрей Ермак, който вчера подаде оставка от поста си, в текстово съобщение до изданието в петък вечерта. "Аз съм честен и почтен човек". "Опозориха ме и не защитиха достойнството ми, въпреки че съм в Киев от 24 февруари 2022 г. Затова не искам да създавам проблеми на Зеленски: заминавам на фронта. Възмущава ме мръсотията, която се лее срещу мен, и още повече ме възмущава липсата на подкрепа от страна на тези, които знаят истината", коментира Ермак.

При това той не уточни кога точно възнамерява да замине за фронта.

Напочняме, че Ермак беше освободен от поста си на 28 ноември на фона на разследване за борба с корупцията в енергийния сектор. Домът му беше претърсен същата сутрин.

Междувременно Украинската делегация, водена от секретаря на НСБО Умеров, заминава за Маями на среща със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, съобщи Axios.

Според изданието, в пътуването ще участват и заместник-министърът на външните работи Кислица, началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов и служители на украинското разузнаване. В същото време агенция Bloomberg пише, че украинците вече са отлетели за САЩ.

По-рано тази делегация беше оглавявана от Ермак, но всичко се промени, след като той се раздели с поста си.





