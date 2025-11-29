Весислава Танчева: Невъзможно е Пеевски някога да получи положителен имидж

Какво "казаха" гражданите на политиците, излизайки на протест в сряда и с какво този е по-различен от предишни мащабни протести в София. Какво означава народен представител да не се страхува от "шепа протестиращи", коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Весислава Танчева, пиар специалист.

"Шепите на Йордан Цонев гарантирано са големи. Могат да съберат парите на един съществен брой хора. Съмнявам се, че не го е страх. Не личеше да не го е страх в собствените му реакции по време на заседания на бюджетната комисия в сряда. Напротив – видяхме много страх и много притеснение. Видяхме агресия, видяхме начина, по който той се обръщаше към колегите си в комисията, независимо от коя политическа партия бяха.

Но този начин, по който той се изразява, и поведението му, е много типично за партия ДПС, която се превърна в "Ново начало", и е повторение на поведението на лидера Делян Пеевски.

И далеч в експресивността си надхвърлят сегашните лидери на арогантно поведение, каквото бяхме свикнали да виждаме предимно в редиците на ГЕРБ и в начина, по който Борисов комуникираше с околните и с колегите си в медиите. Те определено минават в лидерска позиция, що се отнася до бруталност и арогантност. И както виждате, този начин на поведение се оказа неприемлив за много хора в България, и го видяхме на самия протест."

Кога една власт си позволява да бъде толкова арогантна и да показва "отвращение" към гражданите, към народа си, за който толкова се грижи?

"Когато се чувства безнаказана. Когато се чувства напълнена с властта си. Когато започне да се чувства в ситуация, в която никой няма какво да им каже, няма какво да направиш срещу тях. Те дори публично го заявяват: "Няма какво да направите срещу нас. Трябва да ни приемете такива, каквито сме. Може да ви изглеждаме грозни, може да ви изглеждаме лоши, може да ви изглеждаме корумпирани, може да ви изглеждаме даже престъпници – и една част от нас може и да са такива. Обаче гледайте си работата. Вие не можете да ни направите нищо".

Това е посланието, но това послание не е ново, не е от сега. Това е посланието от времето на едноличното управление на ГЕРБ и едноличното управление на държавата от страна на Борисов преди 5-6 години, само че на стероиди.

Ако трябва да погледнем как изглеждаше тогава: министерства на ръчно управление, особено вътрешно и външно; служби на ръчно управление, особено ДАНС, МВР, ГДБОП; министри, които се подчиняват безпрекословно – "Наредил съм на моите министри така"; "Ще ви дам 20, 40, 60 депутати да гласуват" само и само да направите еди-как си после. Раздаване на хора, на души, на властта.

Хората възприеха дългото управление на трите правителства на Борисов като норма, а не като изключение. Не като нещо, което не трябва да се допуска, а като нещо, характерно за политическата класа.

То през годините си даде резултатите – в отвращението на голяма част от хората към политиката въобще и към изборния процес – в частност. Видяхме го в отказа на хората изобщо да се интересуват от политическите процеси, от избори.

Сега го виждаме на стероиди буквално. Сега вече говорим брутално за "пеньоари", "пудели" и т.н."

Целта е очевидна.

"Първо – да се деморализира противникът, което е класически похват, когато трябва все пак да спечелиш една битка. Трябва най-накрая да разберат, че в политиката няма такова нещо като "…лоша реклама. Няма." – Има и още как. Има и лоша публичност, има и невъзможни неща. Едно от невъзможните неща е Пеевски някога да получи положителен имидж в тази държава. Не може да се случи. Тоест има закони на политическия пиар, които действат независимо от желанията на политическите сили. Колкото и арогантно да говориш."

Wannabe диктатори

"Тези хора, които току-що изредихме – и Борисов, и Волен Сидеров, но най-вече Борисов и Пеевски – те са си wannabe диктатори. Те биха искали да бъдат като Путин, да са Ердоган, Тръмп. Ако им позволим, те ще станат. Или поне ако не могат да бъдат като Путин, защото България е член на Европейския съюз, да са поне толкова безнаказани и самодоволни, колкото Орбан се чувства в Унгария."

Прогнозата

"Изненадата от този протест за мен беше неговата средна възраст. На няколко пъти попадах в големи групи хора, които видимо бяха на възраст 16, 17, 18 години. Те са следващото поколение. Ние, добри или лоши, хората, родени през 60-70-те години на миналия век, успяхме да отгледаме все пак едно поколение, което очевидно ще се погрижи за своите интереси.

Хората, родени този век, нямат никакви спомени от нашата младост през 70-те години на миналия век – и слава Богу. Близки са тези 40 години от началото на прехода, в които по моисеевски можем да кажем: "Време е да стигнем до обетованата земя". Вече сме на планината Синай и обетованата земя се вижда отвъд реката.

Защото тези млади хора, които видях там, честно казано, те дори не бяха там заради бюджета. Много се съмнявам, че голяма част от тях знаят какво е данък дивидент или какво е 2% отгоре осигурителна тежест. Те бяха просто гневни. Те бяха просто бунтовни.

Те просто искаха оставка на тези, които се отнасят арогантно към тях, на тези, които искат да ги няма в България, за да няма кой да им противоречи.

Те отказват да си тръгнат, според мен. Видях подобен феномен през 2020 година, когато при окупацията на Орлов мост също имаше тогава хора на 19, 20, 22 години. Те, за съжаление, се почувстваха предадени в един момент след 2022-ра, особено 2023 година, и като че ли заминаха извън България. Тук са техните малки братчета и сестричета. Знам, че в момента те няма да оставят нещата така, както са.

Не очаквам те да търпят повече подобен начин на отношения към тях. Ще си вземат по някакъв начин властта и, как да кажа, не искам да звучи цинично, но те всички са много по-млади от нас и, извинете, но ще умрат 50 години след нас. Тоест те ще управляват тази държава, искат или не сегашната геронтокрация на властта."



