Лунен календар по дати през декември: Опасни и добри дни, здраве, камъни и символи

Декември 2025 е месец на силни контрасти. Дни за празници, обединение и нови начала се редуват с дни за пост, пречистване и вътрешна работа. Най:важните акценти са Пълнолунието на 5 декември, Новолунието на 20 декември и силните символи в края на месеца (Феникс, Колело със змия).

Основни фази на Луната

5 декември : Пълнолуние (02:13 ч.)

: Пълнолуние (02:13 ч.) 19 декември : Първа четвърт (22:09 ч.)

: Първа четвърт (22:09 ч.) 20 декември : Новолуние (04:43 ч.)

Благоприятни дни

3 декември (14 Лунен ден) : за пътувания, търговия, важни и дългосрочни дела.

: за пътувания, търговия, важни и дългосрочни дела. 6 декември (17 Лунен ден) : за празници, веселие, общуване с близки.

: за празници, веселие, общуване с близки. 10 декември (21 Лунен ден) : за ново начало в работа, клетви за вярност, обединение.

: за ново начало в работа, клетви за вярност, обединение. 21 декември (3 Лунен ден) : най:добър ден за бойни изкуства и работа с метали.

: най:добър ден за бойни изкуства и работа с метали. 25 декември (7 Лунен ден) : благоприятен за брак и покупки.

: благоприятен за брак и покупки. 28 декември (10 Лунен ден) : за семейни дела, строителство и ремонт.

Неблагоприятни дни

1 декември (11 Лунен ден) : не започвай големи дела, риск от загуби.

: не започвай големи дела, риск от загуби. 9 декември (20 Лунен ден) : не се занимавай с скучни и енергийно изтощаващи дейности.

: не се занимавай с скучни и енергийно изтощаващи дейности. 13 декември (23 Лунен ден) : избягвай конфликти, месо и отмъстителни мисли.

: избягвай конфликти, месо и отмъстителни мисли. 19 декември (29 Лунен ден) : ден за пост и покаяние, нищо ново не трябва да се започва.

: ден за пост и покаяние, нищо ново не трябва да се започва. 27 декември (9 Лунен ден) : психиката е претоварена, възможни фобии и тежки състояния.

Символи на ключови дни

5 декември : Пеперуда, Гълъб (хармония, мир).

: Пеперуда, Гълъб (хармония, мир). 14 декември : Мечка (разрушаване на старото, съзидание на новото).

: Мечка (разрушаване на старото, съзидание на новото). 21 декември : Леопард (готов за скок, сила).

: Леопард (готов за скок, сила). 26 декември : Феникс (прераждане, обновление).

: Феникс (прераждане, обновление). 31 декември : Колело със змия (циркулация на енергията).

Камъни на месеца

Опал: присъства няколко пъти като камък на деня (11, 12, 13, 31 декември).

присъства няколко пъти като камък на деня (11, 12, 13, 31 декември). Нефрит : зелен и син, често препоръчван за баланс и сила.

: зелен и син, често препоръчван за баланс и сила. Аметист : за пречистване и духовност.

: за пречистване и духовност. Сардоникс и хелиотроп : за защита и енергийна стабилност.

А ето какво ни готви Луната ден по ден през декември:

1 декември 2025 г., понеделник, 11:12 Лунен ден

Благоприятно Всичко следва непременно да се довежда докрай. Падащи ножове и вилици предупреждават за опасност.

Неблагоприятно Да се започват големи дела : загуба. Лошо за търговия, за дейности, свързани с опасност от травми. Добро за пътувания, премествания, както и за завършване на някакви дела. Не се препоръчва съприкосновение с насекоми (не бива да се убиват).

Здраве Не много благоприятно, резки изблици на мощност на ума и тялото. Да не се занимавате с непозната дейност. За усилено въздействие върху болен : лошо време.

Символ на деня Огнен меч, корона, гръбнак. Съкровен символ : Лабиринт, където човек трябва да победи в себе си Минотавъра.

Камък на деня Огнен опал, хематит, карнеол.

12 Лунен ден

Благоприятно Да се получи откровение, могат да се сбъднат мечти, молитвите ще бъдат чути. Препоръчва се да се дава милостиня, да се подаряват подаръци, да се работи в градината, да се пие много вода, да се проявява внимание към самия себе си, снизхождение, алтруизъм, но не бива да се отпускаме.

Здраве Да се стараем да употребяваме по:малко груба храна, повече вода. Препоръчват се сокове (освен ябълков : символ на обогатяване). Ден за пречистване на горните дихателни пътища, сърцето и белите дробове. Напълно противопоказани са натоварвания на сърцето.

Символ на деня Чаша, сърце (Чаша на Граала).

2 декември 2025 г., вторник, 13 Лунен ден

Благоприятно За учение, приготвяне на храна, хляб, за натрупване, придобиване, изработване на предмети за домакинството.

Неблагоприятно Да се започват големи дела, да се пътува, да се променя нещо в установени отношения.

Здраве Вероятни са болести, но в този ден отлично се усвояват и действат лекарства, козметични средства, протичат процеси на подмладяване.

Символ на деня Колело (змия, захапала опашката си) със свастика вътре : символизира движението, преди всичко на кръвта, циркулацията на енергията.

Камък на деня Благороден опал.

3 декември 2025 г., сряда, 14 Лунен ден

Благоприятно За пътувания, търговия, игра, за почти всички дела, особено важни, глобални, дългосрочни. Удават се промени на работа. Престъпленията на този ден се разкриват. Засилва се благотворното влияние на музиката. Препоръчва се работа с информация.

Неблагоприятно Да се занимаваме с всякаква магическа дейност, да се претоварва зрението, да се употребяват парфюми, а хората със слаба Луна по:добре да не се оглеждат в огледало. Полезна е всякаква физическа работа.

Символ на деня Тръба (денят на източниците на информация се символизира с тръба).

Камък на деня Хиацинт (hyakinthos)

4 декември 2025 г., четвъртък, 15 Лунен ден

Благоприятно Да се ядат блюда от японската кухня, да се употребяват бобови култури, ечемик, да се проявява скромност, да се води борба с леността.

Неблагоприятно Да се ядат ябълки, да се ругае, да се приемат подаръци. Делата във всеки момент могат да срещнат препятствие. Неблагоприятен момент за секс и семейство.

Здраве Претоварени са хормоналната и регулаторната функции. Истеричност, фобии. Травмоопасен ден. Следва да се обърне внимание на работата на панкреаса (произтича корекция на неговата функция), на диафрагмата. Храната е добра както пикантна, така и постна, гореща.

Символ на деня Шакал (борец срещу нечисти сили).

Камък на деня Ахат, морион, гагат.

5 декември 2025 г., петък, 16 Лунен ден

Благоприятно За почистване, за всички мирни дела, за планиране и съставяне на отчети, контакти, физически упражнения, способстващи хармонията, която води до необратими процеси : както физически, така и психически. Трябва да се спазва спокойствие, да не се нарушава с нищо.

Неблагоприятно Да се употребява животинска храна (освен риба) и гъби, не бива да се убиват птици. Да се ругае, да се проявява злоба, агресия и завист. Противопоказан е също сексът.

Здраве Струва си да се вслушаме в собственото си сърце: не е изключена аритмия.

Символ на деня Пеперуда, гълъб.

Камък на деня Шпинел, турмалин, чароит, изумруд, перли (освен черни).

Фаза на Луната: Пълнолуние : 02:13 ч.

6 декември 2025 г., събота, 17 Лунен ден

Благоприятно Да се пътува, да се занимаваме с търговия и дела, носещи удоволствие, общуване с любими хора, организация на тържества и празнични мероприятия, веселие и разкрепостяване.

Неблагоприятно Да се занимаваме с досадна и скучна работа, да се съставят отчети, да се пренапрягаме.

Здраве Напрегната психика. Травмоопасен ден.

Символ на деня Грозд, набат, камбана.

Камък на деня Прозрачен аметист, враново и соколово око, цирконий.

7 декември 2025 г., неделя, 18 Лунен ден

Благоприятно За пътувания, отричане от тщеславие, от егоизъм, практикуване на пречистване на тяло и разум.

Неблагоприятно Да се пие прекомерно и да се пуши много, да се планира, да се „закачат етикети“ : изостря се чувството за подчиненост, както и за собствено и чуждо несъвършенство.

Здраве Следва да се обърне внимание на бъбреците: те отслабват в този ден. Препоръчва се пречистване на кожата, масажи, измиване, подмладяване, бани с добър пар. Да се спи по:малко : иначе може да се събудим в разбито състояние. Нежелателно е да се употребява месна храна : по:добре ядки, плодове.

Символ на деня Огледало, лед, маймуна.

Камък на деня Бял ахат, опал, люляков аметист, шпинел.

8 декември 2025 г., понеделник, 19 Лунен ден

Благоприятно За обикновени дела, за разходки, за пътувания в самота.

Неблагоприятно Да се влиза в брак, да се вземат важни решения, да се водят преговори.

Здраве Ден, критичен за психически нестабилни хора. Уязвими места в тялото са апендиксът и сигмовидното черво.

Символ на деня Паяк, мрежа.

Камък на деня Лабрадор, гаганит, морион, хематит (кървавик), хризолит, уваровит и зелен гранат.

9 декември 2025 г., вторник, 20 Лунен ден

Благоприятно Да се остава у дома, да се занимаваме с домакински дела, със семейството, да се следват традициите.

Неблагоприятно Да се вършат скучни дела, които не предизвикват интерес, да се лекува екстрасензорно : лесно може да се изтощи човек, отдавайки твърде много енергия.

Здраве Денят е най:добър за гладуване. Свързан е с лопатките, горната част на гърба, както и с перитонеума.

Символ на деня Орел:стервятник.

Камък на деня Червена яспа и джеспилит.

10 декември 2025 г., сряда, 21 Лунен ден

Благоприятно Вани, душове, обливане, закаляване. Преминаването на ново работно място следва да се извърши именно в 21:вия лунен ден. В този ден може да се дава клетва за вярност, препоръчва се активност, „събиране в табуни“ : това е ден на дружба, обединение на хората.

Неблагоприятно Да се скандализира, да се остава в самота, да се стремим да извършим тежка работа, оставяйки там всичките си сили.

Здраве Физическа активност, фитотерапия, хигиена, всякакво пречистване. Лесно се отказват вредни навици заради здравето. Денят е свързан с кръвообразуващата система, в частност с черния дроб; натоварването на черния дроб е противопоказано; опасност от отрови и токсини. Необходимо е да се провежда кръвопречистване.

Символ на деня Кон, табун коне, колесница.

Камък на деня Пирит, цирконий, авантюрин, обсидиан.

11 декември 2025 г., четвъртък, 21 Лунен ден

Благоприятно Вани, душове, обливане, закаляване; преминаването на ново работно място следва да се извърши именно в 21:ия лунен ден. В този ден може да се дава клетва за вярност, препоръчва се активност, „събиране в табуни“ : това е ден на дружба, обединение на хората.

Неблагоприятно Да се скандализира, да се остава в самота, да се стремим да извършим тежка работа, оставяйки там всичките си сили.

Здраве Физическа активност, фитотерапия, хигиена, всякакво пречистване. Лесно се отказват вредни навици заради здравето. Денят е свързан с кръвообразуващата система, в частност с черния дроб; натоварването на черния дроб е противопоказано; опасност от отрови и токсини. Необходимо е да се провежда кръвопречистване.

Символ на деня Кон, табун коне, колесница.

Камък на деня Пирит, цирконий, авантюрин, обсидиан.

12 декември 2025 г., петък, 22 Лунен ден

Благоприятно Да се придобиват умения в занаяти, да се правят прогнози, да се медитира, но най:добре е този ден да се посвети на учение : може да се постигне напредък, равен на години усърден труд: исторически търсения и изследване на собствени корени, архивни работи. Да се учат другите, да се предава опит, да се подготвя знание.

Неблагоприятно Да се пътува, да се започват нови дела, да се занимаваме с бизнес, да се водят преговори : контактите не се препоръчват.

Здраве Необходимо е да се проявява особено внимание към тазобедрения пояс, кръста, долната част на гръбначния стълб. Резки движения е по:добре да не се правят. Тъй като слонът яде много растителна храна, препоръчва се да се яде повече, да се натоварва стомахът.

Символ на деня Слонът Ганеша (син на Шива) със счупен зъб, свитък и златно ключе.

Камък на деня Син ахат, син сапфир, син яспис, син нефрит и кехлибар.

13 декември 2025 г., събота, 23 Лунен ден

Благоприятно За домашни дела, мероприятия за защита на жилището, подреждане и почистване. Неутрално за пътувания. Това е ден за охрана на дома, в който следва да се прави почистване и поръсване със светена вода, пречистване с огъня на свещ. Да се избягват сблъсъци с разгневена тълпа. Храната трябва да е чиста.

Неблагоприятно Да се влиза в брак, да се яде месо, да се поддаваме на провокации и изкушението за отмъщение.

Здраве Половите проблеми от всякакъв вид имат в този ден обостряне. В центъра на всички грижи трябва да бъде гръбначният стълб: желателно е да се провеждат укрепващи и оздравителни процедури.

Символ на деня Крокодилът Маккара : кръвожаден полукрокодил, полурыба, който всичко поглъща, хапе, изяжда; друг символ : Цербер.

Камък на деня Раухтопаз, черен нефрит, крокодилит, сардер.

14 декември 2025 г., неделя, 24 Лунен ден

Благоприятно За нови дела, особено за строителство на дом, за работа в градината. Ден, когато фундаменталните основи в бъдеще водят до активно използване на резерви.

Неблагоприятно Да се използва натиск в общуването, да се правят груби шеги, да се бездейства, да се тъгува, да се пътува.

Здраве Ден на подчинение на физическата природа: трябва активно да се използва за укрепване на собственото здраве, за повишаване на духовното ниво, може да се занимаваме с лечение, приготвяне на лекарства. Препоръчват се силови физически упражнения, йога. Благоприятен за лечебни практики.

Символ на деня Мечка : период на разрушаване на старото и съзидание на новото.

Камък на деня Черна яспа, въздушен обсидиан, малахит, син нефрит.

15 декември 2025 г., понеделник, 25 Лунен ден

Благоприятно Може да се постигне много в този ден, практикувайки съзерцание, покой, очакване и развивайки чувствителност.

Неблагоприятно Може да се забрави за разсъдливостта и да се изпита необоснован страх.

Здраве Може да се практикува лечебно гладуване, да се работи върху повишаване на духовността. В този ден всички хора трябва да се пречистят от шлаки : духовни и физически, да слушат вътрешния си глас; противопоказана е прибързаността.

Символ на деня Костенурка, раковина, урна (съд за течности), два съда с жива и мъртва вода.

Камък на деня Шпати, тигрово око, соколово око (синьо и небесносиньо), котешко око (зелено), празем, всички окаменелости : дърво, въглен; раковина, както и хелиотроп, розов мрамор.

16 декември 2025 г., вторник, 26 Лунен ден

Благоприятно Да се стремим към познание на живота, към трезва оценка на действителността, към премахване на всички стресове.

Неблагоприятно Да се пренапрягаме или да работим с непроверен материал, да се назначават срещи : денят е лош за всякакво общуване, но добър за адвокати. Често измъчва гордост, после тъга. Може да се работи върху тези качества. Лесно се преразходват сили, затова цялата работа трябва да се провежда умерено.

Здраве Във всички свещени текстове звучи предупреждение срещу напразен разход на енергия.

Символ на деня Жаба, блато. Жабата, както и змията, е олицетворение на мъдростта, но мъдрост, която не носи никаква полза на човека, защото го дебне лъжливо обаяние от собствените му достижения.

Камък на деня Жълт нефрит, жадеит, хризопраз.

17 декември 2025 г., сряда, 27 Лунен ден

Благоприятно Да се почива, да се съзерцава, да се медитира, да се пребивава сред природата, да се предприемат морски пътешествия.

Неблагоприятно Да се гледа в огледало : може да възникне чувство за непълноценност; да се занимаваме с бизнес, да се започват нови дела.

Здраве Благоприятни са процедури, насочени към премахване на нервното напрежение.

Символ на деня Трезубец, жезъл.

Камък на деня Люляков прозрачен аметист, изумруд, адуляр, розов и малинов кварц, селенит.

18 декември 2025 г., четвъртък, 28 Лунен ден

Благоприятно За големи дела, покупки, начинания; да се засаждат полезни растения и да се сеят добри мисли. В този ден трябва да се стараем да бъдем в приповдигнато настроение, да се вглеждаме навътре в себе си, да контролираме емоциите.

Неблагоприятно Да се секат дървета, да се късат и подаряват цветя.

Здраве Трябва да се пази главата, мозъкът, да се следи артериалното налягане, да се чете по:малко, да не се гледа ярка светлина.

Символ на деня Лотос.

Камък на деня Агонит, хризопраз, беломорит, млечен опал, жадеит, аквамарин, аметист, плазма.

19 декември 2025 г., петък, 29 Лунен ден

Благоприятно Отговорност и изграждане на надеждна защита срещу негативни състояния на психиката. Трябва да се спазва пост, въздържание, да се практикува смирение и покаяние, целителство. Не бива да се прави нищо ново (дори да се планира), освен най:необходимите битови и житейски дела.

Неблагоприятно Да се носят изделия от кост и рог. Продължителни музикални звуци са предупреждение, че вършим нещо неправилно в живота.

Здраве Преди сън е полезно да се проведе пречистване на организма с вода, да се държат краката в хладка вода.

Символ на деня Хидра, октопод.

Камък на деня Черен перлен камък, перламутър, обсидиан, кахолонг, бял опал, лабрадор, цветна яспа.

20 декември 2025 г., събота, 1:2 Лунен ден

Благоприятно Да се почива емоционално, просто да се бъде в потока: да се изключат желанията, да се планират дела за близко време, да се отказваме от лоши навици, да се дават обети и обещания, които трябва да се изпълнят.

Неблагоприятно Да се действа активно и да се проявява сила, да се караме. Да се натоварваме с тежка работа. Да се занимаваме с обществени дела, да се работи в колектив.

Здраве Препоръчва се да не се преуморяваме, да не се употребява алкохол, да се яде пикантна и много гореща храна. Болестите са продължителни, но болният ще се поправи: обострят се болести, свързани с камъкообразуване, запушване на отделителните и обменни системи на организма.

Символ на деня Светилник, лампада, светлина, лампа.

Камък на деня Диамант, планински кристал.

Фаза на Луната: Новолуние, 04:43 ч.

2 Лунен ден (продължение на 20 декември)

Благоприятно За пътувания, творчество, търговия, диети; да се осъзнаят щедростта и алчността.

Неблагоприятно Да се влиза в брак, да се започват съдебни процеси и да се участва в тях, да се караме с близки, да се сключват съмнителни сделки, да се участва във финансови авантюри.

Здраве Да се обърне внимание на устата, зъбите, горната част на небцето; да се започват в този ден фитопроцедури, пречиствания (без гладуване).

Символ на деня Уста, паст, рог на изобилието.

Камък на деня Жадеит, халцедон, преливащ ахат.

21 декември 2025 г., неделя, 3 Лунен ден

Благоприятно Баня, сауна, най:добрият ден за занимания с бойни изкуства : тай:чи, карате и други. В този ден се работи с метали, точат се ножове, в древността са отливали сребърни вещи.

Неблагоприятно Да се влиза в брак, да се бъде пасивен, слаб, да се подстригва човек, да се правят сериозни покупки.

Здраве Повишава се агресията. Ако има болезненост в областта на тила или ушите : необходима е чистка на костите. На посочените части на тялото следва да се обръща повишено внимание. Заболелият бързо ще оздравее.

Символ на деня Барс или леопард, готвещ се за скок.

Камък на деня Джеспилит, рубин, пирит, авантюрин.

22 декември 2025 г., понеделник, 4 Лунен ден

Благоприятно Да се търгува, да се занимаваме с цветна градина, да се разхождаме сред природата, да се учим. Намират се отдавна изгубени вещи.

Неблагоприятно Да се късат цветя, да се секат дървета, да се вземат отговорни решения, да се започват важни дела.

Здраве Болестите са тежки.

Символ на деня Дървото на познанието, изборът между доброто и злото.

Камък на деня Сардоникс, амазонит (носи радост в дома), зелен нефрит.

23 декември 2025 г., вторник, 5 Лунен ден

Благоприятно Да се обръща голямо внимание на храната, да се предприемат пътешествия, да се съставят планове за бъдещето.

Неблагоприятно Да се отказва храна, да се преяжда, да се гладува; противопоказана е животинската храна; лесно е да се поддадем на изкушение.

Здраве Да се обърне внимание на хранопровода, червата, храносмилателните жлези.

Символ на деня Еднорог : вярност към принципите, към дълга.

Камък на деня Тюркоаз, розов халцедон, мрамор.

24 декември 2025 г., сряда, 6 Лунен ден

Благоприятно Да се намират откраднати и изгубени вещи, да се общува, да се назначават срещи, да се занимаваме с умствена работа, да се подмладява организмът.

Неблагоприятно Да се разказват сънища : тогава те се сбъдват; да се поддаваме на изкушения.

Здраве Уязвими са бронхите, горните дихателни пътища. Денят е добър за подмладяване. Заболелите бързо оздравяват.

Символ на деня Облаци, жерав.

Камък на деня Хиацинт, цитрин.

25 декември 2025 г., четвъртък, 7 Лунен ден

Благоприятно Да се сключва брак, да се купуват вещи; желателно е в този ден да има приключения.

Неблагоприятно Да се яде пилешко месо, яйца, да се чупи посуда, да се късат книги, хартия, писма; да се лъже, да се желае зло на някого, да се ругаят деца.

Здраве Трябва да се обърне внимание на белите дробове. Удачен ден за хирургически операции, но също така най:малко благоприятен за вадене на зъби.

Символ на деня Жезъл, петел, Роза на ветровете.

Камък на деня Сапфир, хелиотроп, корал.

26 декември 2025 г., петък, 8 Лунен ден

Благоприятно Да се строи дом, да се занимаваме с планиране, препланиране, пренареждания, да се прощават обиди.

Неблагоприятно Да се къпем, да перем, да употребяваме алкохол, да се отдадем на леност, да реагираме емоционално на околните.

Здраве Може да се гладува, да се провежда пречистване на стомаха и червата. Освен стомаха, следва да се обърне внимание на периферната нервна система. Именно този ден е добър за приготвяне на лекарствени препарати срещу всички болести, особено сложни.

Символ на деня Феникс, ковчеже със съкровища, пожар.

Камък на деня Червен гранит, хризолит, морион.

27 декември 2025 г., събота, 9 Лунен ден

Благоприятно За работа в градината, за пътувания. Препоръчва се пречистване, пасивност, контрол.

Здраве Да се обърне внимание на гърдите, за предпазване от междуребрена невралгия, стенокардия, сърдечни заболявания. Психиката е претоварена, обострят се фобии и суицидни тенденции.

Символ на деня Нетопир, прилеп.

Камък на деня Черен перлен камък, александрит, раухтопаз (дава самота), змеевик (привлича мрак).

Фаза на Луната Първа четвърт: 22:09 ч.

28 декември 2025 г., неделя, 10 Лунен ден

Благоприятно Да се пребивава в семейството, да се почива, да се канят роднини на гости, да се търгува, да се купува, да се започва голямо дело. Лесно вървят делата по строителство на дом или негов ремонт.

Неблагоприятно Да се прекъсват отношения.

Здраве На всички болни в този ден им е по:леко, дори и на безнадеждните. Да не се гладува.

Символ на деня Извор на вода (фонтан).

Камък на деня Кехлибар, оливин:хризолит, сардоникс.

29 декември 2025 г., понеделник, 11 Лунен ден

Благоприятно Всичко следва непременно да се довежда докрай. Падащи ножове и вилици предупреждават за опасност.

Неблагоприятно Да се започват големи дела : загуба. Лошо за търговия, за дейности, свързани с опасност от травми. Добро за пътувания, премествания, както и за завършване на някакви дела. Не се препоръчва съприкосновение с насекоми (не бива да се убиват).

Здраве Не много благоприятно, резки изблици на мощност на ума и тялото. Да не се занимаваме с непозната дейност. За усилено въздействие върху болен : лошо време.

Символ на деня Огнен меч, корона, гръбнак. Съкровен символ : Лабиринт, където човек трябва да победи в себе си Минотавъра.

Камък на деня Огнен опал, хематит, карнеол.

30 декември 2025 г., вторник, 12 Лунен ден

Благоприятно Да се получи откровение, могат да се сбъднат мечти, молитвите ще бъдат чути. Препоръчва се да се дава милостиня, да се подаряват подаръци, да се работи в градината, да се пие много вода, да се проявява внимание към самия себе си, снизхождение, алтруизъм, но не бива да се отпускаме.

Здраве Да се стараем да употребяваме по:малко груба храна, повече вода. Препоръчват се сокове (освен ябълков : символ на обогатяване). Ден за пречистване на горните дихателни пътища, сърцето и белите дробове. Напълно противопоказани са натоварвания на сърцето.

Символ на деня Чаша, сърце (Чаша на Граала).

31 декември 2025 г., сряда, 13 Лунен ден

Благоприятно За учение, приготвяне на храна, хляб, за натрупване, придобиване, изработване на предмети за домакинството.

Неблагоприятно Да се започват големи дела, да се пътува, да се променя нещо в установени отношения.

Здраве Вероятни са болести, но в този ден отлично се усвояват и действат лекарства, козметични средства, протичат процеси на подмладяване.

Символ на деня Колело (змия, захапала опашката си) със свастика вътре : символизира движението, преди всичко на кръвта, циркулацията на енергията.

Камък на деня Благороден опал.