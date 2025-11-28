Корупционен скандал в Украйна принуди най-близкия съветник на Зеленски да подаде оставка

Украинският президент Володимир Зеленски днес, че Андрий Йермак, дългогодишен ръководител на Офиса на президента, е подал оставка. Това съобщение последва предишни обиски на имотите на Йермак, извършени от Националната антикорупционна служба на Украйна, и отбеляза драматичен момент в най-мащабния корупционен скандал по време на мандата на Зеленски. Неговото напускане идва, докато разследващите разследват корупционна схема в украинската ядрена енергетика, която вече доведе до няколко обвинения на високо ниво и хвърли сянка върху някои от най-близките политически съюзници на Зеленски.

Разследването се фокусира върху мащабна измамна операция, свързана с държавното ядрено предприятие „Енергоатом“. По-рано през ноември Националната антикорупционна служба обвини осем лица, като Тимур Миндич, дългогодишен довереник на Зеленски, беше посочен като предполагаем ръководител на схемата. Миндич напусна страната преди обвиненията да станат публични; по-късно той беше санкциониран от президента и обявен за издирване от правоохранителните органи. Министърът на правосъдието Херман Галущенко и министърът на енергетиката Светлана Гринчук бяха отстранени от постовете си на 19 ноември, макар че засега нито един от тях не е обвинен.

Според информация на "Украйнска правда" разследващите считат, че Йермак също е пряко замесен и го наричат вътрешно „Али Баба“. Главният антикорупционен прокурор на Украйна Александър Клименко заяви по-рано този месец, че тази фигура организира срещи и дава инструкции на служители на правоприлагащите органи с цел оказване на натиск върху детективите от НАБУ и антикорупционните прокурори. Според източник от правоохранителните органи, цитиран от Kyiv Independent, една от луксозните къщи край Киев, свързана със схемата на „Енергоатом“, е била предназначена за Йермак. Офисът на президента не е направил публичен коментар, а самият Йермак не е отговорил на обвиненията.

Въпреки растящия скандал, Зеленски първоначално отказа да освободи Йермак и вместо това му възложи да води украинската делегация на разговорите в Швейцария на 23 ноември с участието на САЩ, проведени малко след като президентът Доналд Тръмп представи мирен план, широко критикуван в Киев заради удобството му за руските искания. Йермак, назначен през 2020 г., е натрупал значителна власт в украинското правителство. Зеленски многократно го е защитавал от обвинения за прекомерно влияние, наричайки го ефективен управител, който изпълнява президентските указания. В интервюта президентът е подчертавал доверието си към Йермак и е отбелязвал, че неговият съветник ще напусне поста заедно с него.

Оставката на Йермак и последвалите обиски бързо привлечоха вниманието в Европа. Старши европейски дипломат каза пред Kyiv Independent, че официалните лица в столиците на ЕС са „облекчени“, че разследването е започнало, като описаха Йермак като политически „токсична“ фигура за много в Брюксел. Поради ролята му в чувствителните преговори с Вашингтон обаче не се очаква европейските правителства да настояват Зеленски да го премахне напълно от политическия живот на Украйна. Друг дипломат посочи, че Украйна трябва сама да реши въпроса, добавяйки, че приоритетът на Европа е да гарантира прозрачна работа на институциите и ясно разпределение на отговорностите в украинското правителство.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че подкрепата на Варшава за Украйна остава непроменена, но подчерта, че правителството му очаква пълна яснота от Киев, докато разследването продължава. Говорител на Европейската комисия, Гийом Мерсиe, коментира, че такива разследвания показват, че украинските антикорупционни органи остават активни и способни да изпълняват своите задължения. Той подчерта, че борбата с корупцията е основно изискване за членството в ЕС.

По-рано през лятото Брюксел призова Зеленски да отмени спорен закон, който отслабва автономията на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура. Масови протести в Украйна принудиха правителството да се оттегли от тези промени. НАБУ започна операция „Мидас“ на 10 ноември, разкривайки схема на „Енергоатом“ на стойност 100 милиона долара, която разтърси управляващите в Киев. Въпреки че името на Йермак не беше споменато веднага, когато операцията стана публична, антикорупционни експерти подозираха неговата намеса и предупреждаваха, че изпращането му да води преговори в чужбина може да е опит да се укрие от разследващите.

Сред украинските законодатели и активисти обиските се разглеждат като сериозен тест за демократичната устойчивост на страната. Докато разследването е широко приветствано, съществуват опасения, че Офисът на президента може да реагира, опитвайки се да ограничи властта на антикорупционните институции. За много хора в Киев резултатът от случая ще определи не само политическата съдба на няколко висши фигури, но и силата и независимостта на антикорупционните органи в страната в условията на продължаваща война.