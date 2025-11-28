Терзиев с "коледен списък с желания на София" към Бюджет 2026

Кметът Васил Терзиев поиска държавата да обърне внимание на нуждите на София в бюджета за следващата година. В публикация във Фейсбук, Терзиев припомня, че столицата е най-големият град у нас, от който зависи бъдещето на над 1,4 милиона души.

София не иска подаръци или подаяния. София иска нормални, предвидими, справедливи отношения между държава и местна власт. Иска партньорство, а не административен произвол; предвидимост, а не години чакане; развитие, а не блокирани процедури, допълва той.

Васил Терзиев изрежда списък от "всекидневни, практични неща, които държавата системно забавя, въпреки че са очевидни, необходими и отдавна поети като ангажимент", който определя и като "коледния списък с желания на София".

В него фигурират навременни плащания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за общинската инфраструктура, тъй като София изпълнява стотици обекти по държавни инвестиционни програми, но забавените плащания от ведомството вкарват общината в изкуствен финансов недостиг и блокират изпълнението на текущите договори. Към момента по общинската програма всеки гражданин на София е получил средно 4000 пъти по-малко средства, отколкото един жител на Якоруда, например, пише Терзиев.

Настоява се и за справедливо финансиране на градския транспорт, като регламентираното 50% участие от държавата, да бъде изпълнено обещанието за подкрепа за охраната на метрото - задължение, което държавата е вменила на общината, и навременно изплащане на субсидиите за ученици, пенсионери и хора с увреждания.

Кметът на София припомня още, че градът трябва да покрие недостиг от 8000 места за деца в детските градини и ясли, както и се налага да се премине от двусменен към едносменен режим в училищата. За целта вече има готови проекти, осигурени изпълнители, но държавата трябва да прехвърли 19 имота и да осигури финансиране за разширения, спортни зали и нови корпуси, пише Терзиев.

Настоява се за криминализиране на незаконното изхвърляне, национална депозитна система за пластмаса и метал и либерализация на разделното събиране в полза на общините, както и за справедливо и навременно издаване на разрешителни от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Софиянци и гостите на града заслужават достъп до най-голямото си природно богатство – Витоша, пише Васил Терзиев. За тази цел държавата трябва да актуализира Плана за управление на Витоша и Закона за горите, така че те да отговарят на нуждите на града - достъпност, транспорт, поддръжка и развитие на зоните за спорт и отдих.

В първоначалния проектобюджет бяха заложени средства за довършване на Околовръстното, които впоследствие бяха пренасочени към автомагистрала „Хемус“, пише кметът и допълва, че София има нужда от пълна свързаност - Южната дъга, достъпът до ключови обекти и новата Национална детска болница, които зависят от държавата и АПИ.

Миграцията към София създава квартали с десетки хиляди жители и нулева инфраструктура - улици, канализация, зелени площи. Необходим е национален фонд „Благоустройство“ и промени в Закона за устройството на територията и Закона за местните данъци и такси, така че част от стойността, генерирана от устройствени промени, да се връща обратно за публична инфраструктура, допълва кметът на столицата.

София събира огромна част от икономическата стойност на България, но средствата не остават в града. Част от данъците трябва да остават в общинския бюджет, за да могат детските градини, улиците, транспортът и зелените площи да се развиват с темпо, достойно за европейска столица. Това е най-справедливият и най-ефективният механизъм за развитие, пише градоначалникът.