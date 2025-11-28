ПП свиква нов протест на 1 декември - "ГЕРБ излъгаха"

Продължаваме промяната" организира нов масов протест срещу Бюджет 2026, който ще се проведе този понеделник, 1 декември. Това стана ясно от официална позиция на партията, разпространена след напрежението в пленарната зала днес.

Формацията призовава симпатизантите си да се съберат отново на площад "Независимост" в 18:00 часа. Причината за недоволството е липсата на реални действия по изтеглянето на финансовата рамка, въпреки заявките на премиера Росен Желязков.

"ГЕРБ излъгаха всички българи"

От "Продължаваме промяната" отправиха остри критики към управляващите, обвинявайки ги в манипулация на общественото мнение след масовия протест на 26 ноември.

"След безспорния успех на големия протест на 26 ноември и заявката за оттегляне на бюджета, се налага отново да излезем на площада, да напълним булевардите и да заявим ясно, че няма да позволим да ни ограбят", се казва в позицията на партията.

Според формацията на Кирил Петков и Асен Василев, ГЕРБ са подвели гражданите, че бюджетът ще бъде преработен.

"ГЕРБ излъгаха всички българи, че бюджетът ще бъде оттеглен и преработен, а ден по-късно се оказва, че заедно с 'Ново начало' и с услужливото мълчание на ИТН и БСП все още възнамеряват да бръкнат в джобовете на всички ни", допълват от пресцентъра на партията.

Политическо напрежение

Исканията на протестиращите остават непроменени – конкурентна икономика и справедливи доходи без драстично увеличаване на данъчната тежест.

Напрежението ескалира след размяна на реплики в кулоарите на Народното събрание между бившия финансов министър Асен Василев и лидера на ГЕРББойко Борисов. Въпреки че премиерът Росен Желязков обяви, че Бюджет 2026 ще бъде преработен в диалог със синдикатите и работодателите, от "Продължаваме промяната" твърдят, че това е само печелене на време.

Бойко Борисов коментира лаконично ситуацията, като заяви, че окончателното решение за вдигането на осигуровките ще стане ясно следващия вторник.