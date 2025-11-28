НОИ обяви кога ще изплатят декемврийските пенсии и коледните добавки

Изплащането на пенсиите през декември т.г. чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще завърши на 19 декември (петък). Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември 2025 г.

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души, информираха от НОИ.

На 2 декември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември(понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

С тези последни за годината преводи НОИ символично затваря една глава, в която левът ни служи повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи, коментираха също от ведомството. От 1 януари 2026 г. страната ни, като пълноценен член на европейското семейство, поема по нов път с въвеждането на еврото. НОИ остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания, се казва още в съобщението.

Всеки четвърти пенсионер ще получи коледни добавки за предстоящите празници, съобщи в сряда на брифинг в Министерския съвет министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Отпускат се по 120 лв. за възрастните хора, които получават пенсии и добавки до линията за бедност от 638 лв., включително, заяви той.