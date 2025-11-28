Естрадни легенди избухнаха срещу коледните пенсии

Панайот Панайотов изрази възмущението си от размера на коледните добавки за пенсионерите.

"120 лева? Да ги ближеш, пак ще свършат. Нищо не могат да си купят! А политиците това го знаят. Лицемерничат, дори няма да им споменавам имената - гнуслив човек съм. Благовидно: "Ние се грижим за пенсионерите". Подтекстът? Гласувайте за нас, пенсионери! Лицемерието е национален спорт! Всички са активирали това качество и го практикуват без почивка, а българите ги търпим", каза той "България днес"

Гневът на певеца на вечния хит "Момчето, което говори с морето" расте. Панайотов прави сравнение със Западна Европа: "Ако бяхме белгийци или холандци, щяхме да изпълним площадите всеки ден! Там хората демонстрират, получават оставки. Тук? Нищо!".

С остра позиция по темата излезе и примата на джаза - Мими Николова. 87-годишната легенда е възмутена от безхаберието на българина - неспособен да се погрижи за бедните си старци.

"Настанаха трудни време за нас, пенсионерите! Цените са повишени двойно, даже тройно. Трябва да се вдигнат пенсиите, за да отговарят на стандарта на живот в момента", коментира изпълнителката на "Замълчи, замълчи".

Според певицата е безумно органите на реда, които от години не вършат задълженията си, ръководени от корупция, да взимат с близо 300 лв. отгоре на възрастните.

"Не е нормално за едни да има, а за други - не. Имам приятели с ниски пенсии - и тази Коледа ще се оправят, както могат", примирена и огорчена е жената глас.