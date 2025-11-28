Мутиращият птичи грип може да предизвика тежка пандемия, по-сериозна от COVID

Вирусът на птичия грип, който се е разпространил сред дивите птици, домашните птици и няколко вида бозайници, може да предизвика пандемия, по-тежка от COVID-19, ако мутира и започне да се предава ефективно между хората, предупреди директорът на центъра за респираторни инфекции на Института Пастьор във Франция, съобщава To Vima.

Мари-Ан Рамей-Велти, медицински директор на известния институт в Париж, заяви, че високопатогенният вирус на птичия грип H5 представлява значителна заплаха, ако придобие способността да се разпространява от човек на човек. Засега инфекциите при хора остават редки и обикновено са свързани с близък контакт с заразени животни.

„Това, от което се страхуваме, е вирусът да се адаптира към бозайници, и по-специално към хора“, каза тя пред Reuters. „Този вирус би бил пандемичен вирус.“

Настоящият щам на птичия грип вече доведе до избиването на стотици милиони птици по целия свят, което наруши доставките на храни и доведе до повишаване на цените. Институт Пастьор беше сред първите европейски лаборатории, които разработиха и споделиха тестове за откриване на COVID-19 по време на пандемията през 2020 г., като оказаха критична подкрепа на глобалните системи за здравеопазване, пише Труд.

Според Рамейкс-Уелти, едно от най-големите притеснения е, че хората нямат антитела срещу щамовете на птичия грип H5 – подобно на липсата на имунитет, наблюдавана в началото на COVID-19.

За разлика от COVID-19, който засяга предимно по-възрастните и уязвимите групи от населението, грипните вируси могат да причинят тежки заболявания дори при здрави хора, включително деца.

От 2003 г. насам са регистрирани близо 1000 случая на H5 инфекции при хора в световен мащаб – предимно в Египет, Индонезия и Виетнам – с тревожна смъртност от 48%, според Световната здравна организация. Сред последните случаи е и първата инфекция с H5N5 при човек в щата Вашингтон този месец; пациентът, който е имал съпътстващи заболявания, по-късно е починал.

Въпреки предупрежденията, световните здравни власти подчертават, че вероятността от предаване на вируса от човек на човек остава ниска.

Грегорио Торес, научен ръководител на Световната организация за здравето на животните, каза, че няма причина за обществено безпокойство.

Рискът от пандемия е възможен. Но по отношение на вероятността, той все още е много нисък.“