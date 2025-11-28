Само една частна фирма поиска да конкурира БДЖ

Частният автобусен превозвач "Юнион Ивкони", чрез дъщерното си дружество "Ивкони Експрес", е единствената компания, която дръзна да се изправи срещу държавния монополист БДЖ в конкурса за възлагане на обществени жп превози. Това стана ясно днес, след като изтече крайният срок за подаване на оферти в Министерството на транспорта и съобщенията.

"Ясни са кандидатите за новата обществена услуга", съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, цитиран от "СЕГА".

Офертите бяха декриптирани днес в 12:00 часа, с което стартира същинската процедура по избор на превозвачи за следващия дългосрочен период.

Битката за лотовете

Обществената поръчка е разделена на три териториални лота, като изненадващо най-апетитният от тях не предизвика интереса на частния капитал.

Западен лот (Депо София): Включва най-натоварените и печеливши направления – от София до Варна и Бургас, както и всички експресни, международни и нощни влакове. Единственият кандидат тук е "БДЖ-Пътнически превози".

Северен лот (Депо Горна Оряховица): Включва бързи влакове по линията Русе – Варна и Русе – Пловдив, както и регионални пътнически линии. Тук "Ивкони Експрес" ще се конкурира директно с БДЖ.

Южен лот (Депо Пловдив): Обхваща бързите влакове Пловдив – Варна (през Карнобат) и регионални линии. Този лот също е обект на сблъсък между държавния превозвач и частната фирма.

"Ивкони Експрес" е железопътното подразделение на един от най-големите автобусни превозвачи в страната. Влизането на компанията в сектора на жп транспорта бе очаквано, след като по-рано през годината получи лиценз за извършване на жп превози на пътници. Компанията ще се опита да поеме обслужването на линиите в Северна и Южна България, използвайки депата в Горна Оряховица и Пловдив.

Новите правила на играта

Конкурсът е исторически, тъй като за първи път допуска частни оператори до субсидираната от държавата обществена услуга. Възлагането на договорите ще бъде на регионален принцип, като всеки лот включва и обслужването на второстепенни линии в съответния район.Очаква се комисията да разгледа подробно техническите и ценовите предложения в следващите седмици, преди да излезе с окончателно решение за разпределението на железопътната карта на България.