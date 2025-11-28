  • Instagram
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода.

"Благодаря за всичко, за цялата подкрепа", бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си Камелия.

"Първото нещо, което ще направя е да целуна децата си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството", каза Коцев.

"Аз имам отговорност към варненци, която трябва да я изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм", допълни той.

#Благомир Коцев

