Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода.
"Благодаря за всичко, за цялата подкрепа", бяха първите думи на Коцев, след като прегърна съпругата си Камелия.
"Първото нещо, което ще направя е да целуна децата си. В понеделник ще видим - каквото каже семейството", каза Коцев.
"Аз имам отговорност към варненци, която трябва да я изпълня. Градът има нужда да се върнем към нормалния ритъм", допълни той.
Още по темата:
- » Дарители събраха гаранцията за Благомир Коцев за по-малко от 5 часа
- » Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева
- » Благомир Коцев влезе във варненския затвор
Коментирай
Най-четено от Общество
НА ЖИВО Голям протест пред парламента ОБНОВЕНА18:01 26.11.2025 | Общество
Ескалация пред НС, полетяха първите бомбички: "Кой не скача, е дебел!"20:21 26.11.2025 | Общество
Последно от Общество