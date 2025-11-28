  • Instagram
Започва връчването на глоби за средна скорост

Започва връчването на глоби за средна скорост
От 26 ноември започнаха да се събират данни за реализиране на административно-наказателната отговорност за нарушения, свързани със средната скорост. Предстои още много работа по отношение на обработката, реализирането на самата административно-наказателна отговорност. Това заяви на брифинг зам.-директорът на "Национална полиция“ старши комисар Иван Маджаров.

Двете системи са синхронизирани и вече се събират данни за обработката на самите нарушения и реализирането на административно-наказателната отговорност.

"Откакто тол камерите засичат средна скорост от 7 септември, се забелязва подобряване на отношението на водачите". Това каза главен инспектор от отдел "Пътна полиция“ Лъчезар Близнаков.

Според него, след като водачите започнат да получават и своите глоби, ефектът ще е още по-голям.

"Около 50 000 са получените файлове от Националното тол управление за установени такива нарушения. Много внимателно и прецизно ще се преглеждат тези файлове, за да се избегнат грешки", каза Близнаков.

От Националното тол управление обявиха, че до края на 2026 година целта е броят на отсечките за засичане на средна скорост да бъде 100.

