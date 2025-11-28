Асен Василев: Или нов бюджет, или нов протест

"Вчера поискахме този брутален бюджет да бъде оттеглен. Мандатоносителят се съгласи с нас, направи изявление. Днес разбираме, че започват да шикалкавят", заяви в кулоарите на парламента генерал Атанас Атанасов, цитиран от NOVA.

Проблемът с тригодишната прогноза

Според Асен Василев корекциите в бюджета не могат да се правят в движение, тъй като те изискват промяна на цялостната тригодишна бюджетна прогноза, която е документ от над 200 страници. Той подчерта, че трябва да се ревизират параметрите за периода 2027–2028 година, както и приходната част.

"Тъй като и от Европа ни казаха, че приходите, които са заложени в бюджета като цяло, и не говорим само за държавния бюджет — не отговарят на реалността и на това, което ще бъде събрано. Така че - „на коляно“ да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл", категоричен бе бившият финансов министър.

Работа по празниците

От ПП-ДБ очертаха и правилния според тях процедурен път – изтегляне на бюджета, изготвяне на нова макрорамка, обсъждане в Тристранния съвет и повторно внасяне в Народното събрание. Василев увери, че време има и финансовата рамка може да бъде приета до края на годината.

"Ще работим между Коледа и Нова година, няма проблем. Парламентът е като всички български граждани — работи. Но нека да се организират, а не да се опитват да правят всякакви импровизации", допълни той.

Напрежение заради пенсиите

На въпрос относно осигуряването на средства за пенсиите, Асен Василев прехвърли отговорността към настоящото ръководство на Министерството на финансите.

"Трябва да ги предложи финансовият министър. Ако е финансов министър наистина. Ако не може да се справи с тази работа, нека да освободи поста", заяви той.

Депутатът Ивайло Мирчев допълни, че основният въпрос остава дали бюджетът наистина ще бъде изтеглен, като потвърди думите на Василев за последващи действия при отказ от страна на управляващите.