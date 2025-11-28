  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +15
Пловдив: +10 / +12
Варна: +12 / +15
Сандански: +11 / +12
Русе: +7 / +8
Добрич: +10 / +11
Видин: +6 / +7
Плевен: +6 / +8
Велико Търново: +6 / +7
Смолян: +5 / +6
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +10 / +10

29,2 л/кв. м за денонощие падна в хасковското село Царева поляна

  • Сподели в:
  • Viber
29,2 л/кв. м за денонощие падна в хасковското село Царева поляна
A A+ A++ A

В област Хасково най-много дъжд - 29,2 литра на квадрат през последното денонощие, падна в село Царева поляна, община Стамболово, съобщиха за БТА дежурните от хидрометереологичната обсерватория.

В областния център са регистрирани количества от 24,5 литра на квадрат. Дъждът в късните вечерни часове бе съпроводен и с гръмотевична буря. Най-малко е бил валежът в Любимец - 2,6 литра на квадрат.

За днес Националният институт по метереология и хидрология е обявил оранжев код за интензивни валежи до 65 литра на квадрат в южните общини от региона Ивайловград, Маджарово и Стамболово, а за останалите осем общини предупреждението е жълт код.

Няма постъпили сигнали за причинени проблеми или възникнали аварийни ситуации вследствие на дъждовната обстановка, казаха в отговор на запитване от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

#Хасково

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите