29,2 л/кв. м за денонощие падна в хасковското село Царева поляна

В област Хасково най-много дъжд - 29,2 литра на квадрат през последното денонощие, падна в село Царева поляна, община Стамболово, съобщиха за БТА дежурните от хидрометереологичната обсерватория.

В областния център са регистрирани количества от 24,5 литра на квадрат. Дъждът в късните вечерни часове бе съпроводен и с гръмотевична буря. Най-малко е бил валежът в Любимец - 2,6 литра на квадрат.

За днес Националният институт по метереология и хидрология е обявил оранжев код за интензивни валежи до 65 литра на квадрат в южните общини от региона Ивайловград, Маджарово и Стамболово, а за останалите осем общини предупреждението е жълт код.

Няма постъпили сигнали за причинени проблеми или възникнали аварийни ситуации вследствие на дъждовната обстановка, казаха в отговор на запитване от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".