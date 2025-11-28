„Кръгът“ – премиера за България

Сериалът „Кръгът“ (The Circle) разкрива пред зрителите историята на двама млади мъже – Каан и Джихангир.

Макар да идват от напълно различни

светове, те откриват, че са жертви на

„Кръгът“ – могъща престъпна

организация, чийто символ са трите

кръга. Разкъсвани от гняв и

решителност, двамата се борят срещу

заговор, който изглежда като

предопределена съдба, докато

преследват далечното си минало в

търсене на отговори.

„Кръгът“ разказва историята за

отмъщението на Каан и Джихангир към

мрачния свят и кървавото минало, което

боли все повече с всяка рана.

Сериалът съчетава динамика с детективски елементи и се отличава с мистериозното си темпо и силното присъствие на завладяващи женски образи.

Оригинално заглавие:

Halka

Телевизионен оператор в България:

DIZI

Продуцент:

ES Film

Сюжет на продукцията

Сюжетът на сериала се фокусира върху съдбите на Каан и Джихангир, които, въпреки различния си произход, имат една обща цел – да се борят срещу „Кръгът“ – могъща престъпна организация, основана преди повече от 40 години и ръководена от лидера

Дженгиз. Бащата на Джихангир – Илхан, е един от високопоставените членове на този синдикат.

Централна фигура в драмата е Хюмейра (Назан Кесал) – жената, която свързва двамата мъже по неочакван начин. Тя е майка както на Каан, така и на Джихангир, въпреки че двамата не са биологични братя. Преди години, след като Хюмейра убива брата на Илхан, „Кръгът“ ѝ отмъщава, като разменя децата – новороденият ѝ син Джихангир е отвлечен и предаден за отглеждане на Илхан, а отвлеченият син на лидера Дженгиз – Каан, е даден на Хюмейра.

Докато Каан и Джихангир се опитват да разгадаят заплетеното си минало, те се оказват въвлечени в сложен любовен четириъгълник с Мюжде (Ханде Ерчел) и Бахар (Хазал Субашъ).

Бахар е изключително успешен полицейски служител. Тя отговаря за досието на Каан и въпреки професионалните си задължения, не може да възпре чувствата си към него. Мюжде пък е дъщеря на известния престъпник Искендер Акай (Умут Карадаг). Тя е влюбена в Джихангир, макар да знае, че той е сгоден за друго момиче.

И четиримата герои – Каан, Джихангир, Мюжде и Бахар – са жертви на „Кръгът“ и въпреки всичките си усилия, никой от тях не може да избяга от хватката на тази организация.

Актьорски състав

Джихангир (Серкан Чайоулу)

Джихангир е един от двамата главни герои в

„Кръгът“. Той е спокоен и уравновесен мъж и син

на Илхан – високопоставен бизнесмен и важен

член на престъпната организация „Кръгът“.

Джихангир е главният изпълнител на всички бизнес

дела на баща си. Въпреки привидно спокойния си

живот, Джихангир има сериозни съмнения относно

своето минало и семейството си. Подобно на Каан,

той получава диск в червена кутия, разкриващ

дълбоко пазени тайни и кадри, свързани с

убийството на Ерен Карабулут (биологичният баща

на Джихангир). Подтикнат от тези разкрития, той

започва тайно разследване.

Джихангир е сгоден за Ирем, която настоява той да

се откаже от работата си и да прекъсне всякакви връзки с мафията. Докато Ирем го притиска емоционално, той е изцяло погълнат от по-важна мисия – да освободи душата си от мъките, търсейки истината за миналото. В този напрегнат период, Джихангир се сближава с Мюжде – лекомислената дъщеря на Искендер бей.

Филмография: „Сезонът на черешите“, „Любовта на живота ми“

Каан (Каан Йълдъръм)

Каан е общителен, разговорлив и енергичен млад мъж,

известен със своята независимост и неспокоен характер.

Докато е в затвора, той получава видеозапис, свързан с

убийството на Ерен Карабулут – първата и най-голяма

загадка в „Кръгът“. След като полицията научава за

събитията от него, му предлага да се внедри в престъпната

организация, ръководена от Илхан.

Въпреки че е лоялен към майка си Хюмейра и не може да

скрие случващото се от нея, Каан не вярва на полицията

заради негативния си опит с тях по време на престоя си в

затвора. Противно на външния си вид, той от самото начало

е решен сам да преследва хората, които са му устроили

капана. В търсене на истината, Каан среща Джихангир в

дома на Илхан. Двамата бързо сключват съдбовно

партньорство и започват заедно да водят борба срещу

могъщата организация „Кръгът“.

Филмография: „Улан Истанбул“, „Името на щастието“

Мюжде (Ханде Ерчел)

Мюжде е дъщерята на Искендер Акай, също част от

„Кръгът“. Тя е непредсказуема, лекомислена и търсеща

удоволствия млада жена. Въпреки несериозното си

поведение, Мюжде е амбицирана да работи заедно с

баща си Искендер. Тъй като той не одобрява идеята ѝ, тя

предприема малки, но решителни стъпки, за да се докаже

и да спечели доверието му.

Мюжде е пряка конкуренция на Ирем. Докато Ирем е

дистанцирана, спокойна и леко арогантна, Мюжде е

изключително широко скроена, ясно показва какво иска и

не се страхува да предизвиква. Именно взаимоотношенията ѝ с Джихангир ще се окажат ключови за нейното развитие, помагайки ѝ да порасне и да узрее.

Филмография: „Любовта не разбира от думи“, „Почукай на вратата ми“

Бахар (Хазал Субашъ)

Бахар е идеалист, изцяло посветен на борбата с

престъпността, и обича работата си като полицейски

служител. Работейки като асистент на Джемал

Сандъкчъ, Бахар е израснала сама и е приела колега

Алтан Демирьоз и Джемал за свои по-голям брат и

баща. Тази силна емоционална връзка я поставя в

трудна позиция, тъй като ѝ е изключително неудобно да

докладва на Алтан за работата на Сандъкчъ.

Ситуацията се усложнява с появата на Каан – осъден

престъпник, внедрен като шпионин. Първоначално

Бахар го отблъсква и гледа с подозрение, тъй като

присъствието му е проблем за нея. Въпреки

професионалните си задръжки, с развоя на събитията тя

започва да проявява все по-голям интерес към Каан.

Подозрението бързо отстъпва място на неустоима

любов, която поставя нейния дълг под сериозно

изпитание.

Филмография: „Назови ме по име“, „Градски лекар“



