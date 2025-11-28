„Кръгът“ – премиера за България
Сериалът „Кръгът“ (The Circle) разкрива пред зрителите историята на двама млади мъже – Каан и Джихангир.
Макар да идват от напълно различни
светове, те откриват, че са жертви на
„Кръгът“ – могъща престъпна
организация, чийто символ са трите
кръга. Разкъсвани от гняв и
решителност, двамата се борят срещу
заговор, който изглежда като
предопределена съдба, докато
преследват далечното си минало в
търсене на отговори.
„Кръгът“ разказва историята за
отмъщението на Каан и Джихангир към
мрачния свят и кървавото минало, което
боли все повече с всяка рана.
Сериалът съчетава динамика с детективски елементи и се отличава с мистериозното си темпо и силното присъствие на завладяващи женски образи.
Оригинално заглавие:
Halka
Телевизионен оператор в България:
DIZI
Продуцент:
ES Film
Сюжет на продукцията
Сюжетът на сериала се фокусира върху съдбите на Каан и Джихангир, които, въпреки различния си произход, имат една обща цел – да се борят срещу „Кръгът“ – могъща престъпна организация, основана преди повече от 40 години и ръководена от лидера
Дженгиз. Бащата на Джихангир – Илхан, е един от високопоставените членове на този синдикат.
Централна фигура в драмата е Хюмейра (Назан Кесал) – жената, която свързва двамата мъже по неочакван начин. Тя е майка както на Каан, така и на Джихангир, въпреки че двамата не са биологични братя. Преди години, след като Хюмейра убива брата на Илхан, „Кръгът“ ѝ отмъщава, като разменя децата – новороденият ѝ син Джихангир е отвлечен и предаден за отглеждане на Илхан, а отвлеченият син на лидера Дженгиз – Каан, е даден на Хюмейра.
Докато Каан и Джихангир се опитват да разгадаят заплетеното си минало, те се оказват въвлечени в сложен любовен четириъгълник с Мюжде (Ханде Ерчел) и Бахар (Хазал Субашъ).
Бахар е изключително успешен полицейски служител. Тя отговаря за досието на Каан и въпреки професионалните си задължения, не може да възпре чувствата си към него. Мюжде пък е дъщеря на известния престъпник Искендер Акай (Умут Карадаг). Тя е влюбена в Джихангир, макар да знае, че той е сгоден за друго момиче.
И четиримата герои – Каан, Джихангир, Мюжде и Бахар – са жертви на „Кръгът“ и въпреки всичките си усилия, никой от тях не може да избяга от хватката на тази организация.
Актьорски състав
Джихангир (Серкан Чайоулу)
Джихангир е един от двамата главни герои в
„Кръгът“. Той е спокоен и уравновесен мъж и син
на Илхан – високопоставен бизнесмен и важен
член на престъпната организация „Кръгът“.
Джихангир е главният изпълнител на всички бизнес
дела на баща си. Въпреки привидно спокойния си
живот, Джихангир има сериозни съмнения относно
своето минало и семейството си. Подобно на Каан,
той получава диск в червена кутия, разкриващ
дълбоко пазени тайни и кадри, свързани с
убийството на Ерен Карабулут (биологичният баща
на Джихангир). Подтикнат от тези разкрития, той
започва тайно разследване.
Джихангир е сгоден за Ирем, която настоява той да
се откаже от работата си и да прекъсне всякакви връзки с мафията. Докато Ирем го притиска емоционално, той е изцяло погълнат от по-важна мисия – да освободи душата си от мъките, търсейки истината за миналото. В този напрегнат период, Джихангир се сближава с Мюжде – лекомислената дъщеря на Искендер бей.
Филмография: „Сезонът на черешите“, „Любовта на живота ми“
Каан (Каан Йълдъръм)
Каан е общителен, разговорлив и енергичен млад мъж,
известен със своята независимост и неспокоен характер.
Докато е в затвора, той получава видеозапис, свързан с
убийството на Ерен Карабулут – първата и най-голяма
загадка в „Кръгът“. След като полицията научава за
събитията от него, му предлага да се внедри в престъпната
организация, ръководена от Илхан.
Въпреки че е лоялен към майка си Хюмейра и не може да
скрие случващото се от нея, Каан не вярва на полицията
заради негативния си опит с тях по време на престоя си в
затвора. Противно на външния си вид, той от самото начало
е решен сам да преследва хората, които са му устроили
капана. В търсене на истината, Каан среща Джихангир в
дома на Илхан. Двамата бързо сключват съдбовно
партньорство и започват заедно да водят борба срещу
могъщата организация „Кръгът“.
Филмография: „Улан Истанбул“, „Името на щастието“
Мюжде (Ханде Ерчел)
Мюжде е дъщерята на Искендер Акай, също част от
„Кръгът“. Тя е непредсказуема, лекомислена и търсеща
удоволствия млада жена. Въпреки несериозното си
поведение, Мюжде е амбицирана да работи заедно с
баща си Искендер. Тъй като той не одобрява идеята ѝ, тя
предприема малки, но решителни стъпки, за да се докаже
и да спечели доверието му.
Мюжде е пряка конкуренция на Ирем. Докато Ирем е
дистанцирана, спокойна и леко арогантна, Мюжде е
изключително широко скроена, ясно показва какво иска и
не се страхува да предизвиква. Именно взаимоотношенията ѝ с Джихангир ще се окажат ключови за нейното развитие, помагайки ѝ да порасне и да узрее.
Филмография: „Любовта не разбира от думи“, „Почукай на вратата ми“
Бахар (Хазал Субашъ)
Бахар е идеалист, изцяло посветен на борбата с
престъпността, и обича работата си като полицейски
служител. Работейки като асистент на Джемал
Сандъкчъ, Бахар е израснала сама и е приела колега
Алтан Демирьоз и Джемал за свои по-голям брат и
баща. Тази силна емоционална връзка я поставя в
трудна позиция, тъй като ѝ е изключително неудобно да
докладва на Алтан за работата на Сандъкчъ.
Ситуацията се усложнява с появата на Каан – осъден
престъпник, внедрен като шпионин. Първоначално
Бахар го отблъсква и гледа с подозрение, тъй като
присъствието му е проблем за нея. Въпреки
професионалните си задръжки, с развоя на събитията тя
започва да проявява все по-голям интерес към Каан.
Подозрението бързо отстъпва място на неустоима
любов, която поставя нейния дълг под сериозно
изпитание.
Филмография: „Назови ме по име“, „Градски лекар“