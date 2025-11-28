Зеленски няма да предава територии, твърди негов съветник, разследван за корупция
Андрий Йермак, ръководител на Офиса на президента на Украйна, потвърди, че президентът Володимир Зеленски няма да се съгласи на каквото и да е споразумение, което включва предаване на украинска територия, докато е на поста си. В интервю за The Atlantic, Йермак подчерта, че подобен ход би бил противоконституционен.
„Докато Зеленски е президент, никой не трябва да очаква да предадем територия. Той няма да подпише предаването на каквато и да е част от Украйна. Конституцията изрично забранява това. Никой не може да действа против нея без да нарушава закона и волята на украинския народ“, заяви Йермак.
Той добави, че никой разумен човек не би смятал за уместно да подписва документ за предаване на национална територия в този момент. Зеленски възнамерява да постави ясна червена линия по отношение на териториалните искания на Русия в бъдещите преговори за прекратяване на войната. „Всичко, което можем реалистично да обсъждаме засега, е линията на контакта. Това е необходимият фокус“, посочи Йермак. По-рано той спомена, че съвместните усилия между делегациите на САЩ и Украйна ще продължат по-късно през седмицата, без да уточнява формата на разговорите.
Разследващи претърсват офиса на Йермак във връзка с корупционното разследване в „Енергоатом“
На 28 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) извършиха претърсвания в офиса и апартамента на Йермак в правителствения квартал. Журналисти от "Украинска правда" съобщават, че около 10 разследващи са влезли в помещенията. НАБУ по-рано посочи, че делото „Мидас“ в енергийния сектор може да се разшири и да се появят нови заподозрени.
Разследването касае мащабна корупционна схема в „Енергоатом“, държавния ядрен монопол на Украйна. На 10 ноември НАБУ публикува аудиозаписи, свързващи високопоставени служители и приближени на президента с делото. Сред вече разследваните са Тимур Миндич, бившият енергиен съветник Игор Миронюк, директорът по сигурността на „Енергоатом“ Дмитро Басов, Александър Цукерман, Игор Фурсенко, Лесия Устименко и Людмила Зорина. Петима са задържани, докато Миндич и Цукерман напускат Украйна. На останалите са наложени предварителни мерки с възможност за гаранция, като някои вече са внесли гаранции.
След разкритията на НАБУ, премиерът Юлия Свириденко временно отстрани министъра на правосъдието Герман Галущенко на 12 ноември. Зеленски също санкционира Миндич и Цукерман чрез Съвета за национална сигурност и отбрана на 13 ноември.
Ролята на Йермак и обществената реакция
Йермак, близък сътрудник на Зеленски, е подложен на натиск да подаде оставка, но президентът го запазва на поста и му възлага водеща роля в мирните преговори. Йермак потвърди в Telegram, че разследващите са имали пълен достъп до апартамента му с присъствието на адвокатите му и че напълно сътрудничи с органите на реда.
Разследванията свързват Йермак с луксозни имоти край Киев, които според властите са финансирани чрез корупционната мрежа на „Енергоатом“. Според източници на реда, цитирани от Kyiv Independent, един такъв имот е бил предназначен за Йермак. "Украинска правда" съобщи на 24 ноември, че Йермак е замесен в скандала и че разследващите го наричат „Али Баба“. Главният антикорупционен прокурор на Украйна Александър Клименко отбеляза, че разследващите твърдят, че Йермак е координирал с органите на реда действия за саботиране на детективите на НАБУ и антикорупционните прокурори.
