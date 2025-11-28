Броят на загиналите при пожара в Хонконг достигна 128, спасителните операции продължават

Броят на загиналите при пожара в жилищен комплекс в Хонконг, който започна в сряда, нарасна до 128 души, като официалните власти съобщават, че до 200 души все още се водят за изчезнали, докато спасителните операции бяха обявени за почти завършени. Пожарникарите претърсваха високите сгради в петък сутринта в последен опит да открият оцелели след един от най-смъртоносните пожари в града през последните десетилетия.

Пожарът обхвана седем от осемте кули в жилищния комплекс Wang Fuk Court в района Тай По в Северен Хонконг, където живееха повече от 4600 души. Смята се, че ремонтните дейности, включително бамбуковите скелета и зелената мрежа, покриващи сградите, са допринесли за бързото разпространение на пламъците. До петък сутринта по-голямата част от огъня бе овладян, въпреки че някои апартаменти все още горяха, като властите се фокусираха върху предотвратяване на повторно възпламеняване.

В обществен център Kwong Fuk Estate, разположен до комплекса, жителите се събраха, за да идентифицират телата, извадени от сградите. Публично бяха обявени само ограничен брой имена. Спасителните екипи приоритизираха апартаменти, от които бяха получени множество спешни обаждания по време на пожара, според Дерек Армстронг Чан, заместник-директор на Хонконгската служба за пожарна безопасност, който посочи, че властите са положили всички усилия да имат достъп до всички единици в засегнатите кули.

Семействата на изчезналите изразиха безпокойство и несигурност. Гражданинът г-н Лау, сподели, че родителите му са изчезнали и се страхува, че може би са загинали. Жена от 10-тия етаж съобщи, че семейството ѝ е в безопасност, но съседите ѝ са изчезнали.

Международно внимание също беше засегнато, като генералният консул на Индонезия Юл Едисън пристигна, за да помогне при идентифицирането на загиналите свои граждани. Сред потвърдените жертви до момента има поне един индонезиец, докато местни НПОта съобщават, че 11 индонезийски и 19 филипински домашни помощници остават изчезнали от общо 119, които живеят в комплекса. Данни, събрани чрез обществени инициативи от жители, помогнаха за проследяване на отделните апартаменти и състоянието на обитателите им. Сред съобщените жертви са 60-годишен мъж, 90-годишна жена и 40-годишна индийска домашна помощница, живеещи на 11-тия етаж, както и четирима загинали осем етажа по-нагоре.

Полицията и органите за борба с корупцията започнаха разследване на причините за пожара. Трима души, свързани със строителната фирма, участваща в дългосрочните ремонти на комплекса, бяха арестувани. Властите подчертаха ролята на бамбуковите скелета, зелената мрежа и силно запалимия стиропор, използван за покрития на асансьорните прозорци, като причините за опасност, свързана с пожарната безопасност.

Експертите призоваха за по-строги разпоредби относно строителните материали. Ли Куонг-синг, председател на Хонконгския институт за безопасност, отбеляза, че материалите, забавящи разпространението на пламъци, в момента са препоръчителни в строителните норми, но не са задължителни по закон. Въвеждането на задължителни изисквания би могло да засили стандартите за безопасност на сградите и да предотврати бъдещи трагедии.

Финансово, загубите са значителни, като комплексът, приютил хиляди, вероятно е претърпял щети на стойност стотици милиони хонконгски долари (приблизително 20–25 милиона евро), без да се включва по-широкият социален и хуманитарен ефект.