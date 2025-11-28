След атентата във Вашингтон: Тръмп призова за спиране на миграцията от „страни от третия свят“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че възнамерява да наложи постоянна забрана за имиграция от това, което той определи като „страни от третия свят“, като аргументира, че Съединените щати трябва да спрат всички форми на незаконно влизане, за да стабилизират системата. Изявлението му последва фаталния разстрел на двама служители на Националната гвардия във Вашингтон, извършен от афганистански гражданин. Единият войник почина от раните си, а другият остава в критично състояние.

В съобщение, публикувано в платформата Truth Social, Тръмп заяви, че САЩ трябва да спрат миграцията от тези страни, за да „позволят системата да се възстанови напълно“ и да отменят това, което той нарече „милиони незаконни влизания“ по времето на предишната администрация. Той обясни, че правителството ще предприеме мерки за премахване на всеки, който се счита за опасен или неспособен да допринася положително за страната, ще намали федералните помощи за чужденци, ще отнема гражданство на лица, обвинени в подкопаване на обществения ред, и ще депортира чуждестранни граждани, определени като заплаха за сигурността или несъвместими с американските ценности. Тръмп представи тези мерки като част от по-широка стратегия за драстично намаляване на групи, които той счита за незаконни или деструктивни, като отново критикува предишната администрация за използването на т.нар. „неразрешен процес на одобрение чрез автоподпис“.

Тръмп допълни, че единственият начин за решаване на дълбоката криза е това, което той нарече „обратна миграция“. Той завърши изявлението си с послание за Деня на благодарността, като отбеляза, че празникът не включва хора, които „мразят, крадат, убиват и разрушават всичко, за което Америка се бори“, добавяйки, че такива хора „няма да останат тук дълго“.

Президентът посочи, че мащабът на преселването на бежанци е натоварил социално и финансово САЩ. Той заяви, че настоящото население, родено в чужбина, което според преброяването е около 53 милиона души, включва много хора, разчитащи на държавна помощ или пристигнали от нестабилни държави, затвори, банди или престъпни мрежи. Според него американските данъкоплатци плащат „огромни суми“ за подкрепа на тези семейства, като едно семейство мигранти с доход 30 000 долара годишно може да получи помощи на стойност около 50 000 долара. По думите му това натоварване допринася за редица вътрешни проблеми – от престъпност и провалящи се училища до претоварени болници и нарастващи дефицити – проблеми, които според него не са съществували след Втората световна война.

Изявлението му последва след като Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) публикува актуализирани насоки относно имиграционните проверки за 19 високорискови държави, като мярка в отговор на стрелбата във Вашингтон. Агенцията заяви, че сега ще оценява специфична информация за страната при вземането на решения, след като по-рано бяха наложени ограничения върху приема на афганистански бежанци по време на първия мандат на Тръмп.

Тръмп също потвърди, че един от двамата ранени войници е починал. Жертвата, 20-годишната армейска специалистка Сара Бекстром от Западна Вирджиния, беше сред тези, които бяха простреляни близо до Белия дом. Тръмп определи атаката като „ужасно нападение“ и заяви, че е разговарял със семейството ѝ. Другият служител, 24-годишният старши сержант Андрю Уулф, остава в критично състояние.

Заподозреният беше идентифициран като 29-годишния Рахмануллах Лаканвал, който е пристигнал в САЩ през 2021 г. Тръмп многократно подчерта афганистанския произход на извършителя, свързвайки атаката с пропуски в имиграционните и проверъчни процедури на предишната администрация. Според властите Лаканвал е действал самостоятелно, като в миналото си е работил и с американските разузнавателни служби в Афганистан.

Републиканските законодатели реагираха остро. Много от тях поискаха незабавни ограничения и обвиниха предишната администрация за политиките на евакуация и преселване. Сенатор Томми Тъбървил нарече заподозрения „посрещнат с отворени обятия“ и поиска забрана за всички мюсюлмански имигранти и депортиране на лица, представляващи ислямистка заплаха. Мери Милър подкрепи призива с думите „да ги депортираме всички“. Други републиканци посочиха провалите на проверките, особено при приема на афганистанци след падането на Кабул. Сенатор Рик Скот призова за приемане на Закона за отговорност при проверка на афганистанци, който изисква допълнителни проверки на всички пристигнали между юли 2021 г. и януари 2022 г. Според The Hill генералният прокурор Пам Бонди ще поиска смъртна присъда в случая.

След стрелбата USCIS спря обработката на имиграционни молби, включващи афганистански граждани, докато протоколите се преразглеждат. Допълнителни законодатели критикуваха предишната администрация, включително представителят Брайън Маст, който заяви, че обществеността е била заблуждавана относно проверките на афганистанците. Представителят Ранди Файн поиска още по-драстични мерки, включително масови депортации и отнемане на гражданство при измами.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви, че около 500 допълнителни войници на Националната гвардия ще бъдат изпратени във Вашингтон. Тази мярка идва месеци след като Тръмп обяви столицата за „зона без престъпност“ по време на по-ранен контрол на сигурността, въпреки че от август хиляди гвардейци са разположени в града.

По-късно Тръмп нарече стрелеца „див звяр“ и отново определи атаката като тероризъм. Той заяви, че правителството ще преразгледа всеки афганистанец, пристигнал по време на предишната администрация. Властите разкриха, че Лаканвал е работил в подкрепяни от ЦРУ единици Zero, които са се борили с талибаните и са отговаряли за охраната на летището в Кабул по време на евакуацията през 2021 г. Според разследващите той е пътувал над 2 500 мили с кола от щата Вашингтон до град Вашингтон, окръг Колумбия, преди стрелбата. Атаката беше описана като засада с използване на револвер .357 Smith & Wesson.

Служителите на Националната гвардия на място успяха да го задържат след ответен огън. Лаканвал е изправен пред обвинения в нападение с намерение за убийство, както и престъпления, свързани с огнестрелно оръжие, и в момента се намира под охрана. Федерални служители, включително директорът на ФБР, потвърдиха миналата му връзка с американските партньорски сили в Афганистан.

Тръмп заяви, че изпълнението на имиграционните закони и националната сигурност ще продължат да бъдат основни приоритети, докато разследването продължава, и отново подчерта, че САЩ ще спрат обработката на имиграционни молби, свързани с афганистанци. Белият дом по-късно публикува благодарствено послание за Деня на благодарността, отдавайки почит на Националната гвардия и благодарейки на военните и правоохранителните органи.