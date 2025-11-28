Бедствено положение в Петрич и Сандански след проливни дъждове и разрушен язовир

Продължаващите проливни валежи в районите на Петрич и Сандански доведоха до обявяване на бедствено положение. Десетки обществени и частни сгради са наводнени, улици са превърнати в реки, а стена на частен язовир се е скъсала, заливайки село Митино с вода и кална маса.

Най-сериозна е обстановката в селата Генерал Тодоров, Рупите и Ключ. В Сандански цели квартали останаха под вода, а свлачища в Кресненското дефиле и прохода „Предел“ допълнително затрудниха движението.

По думите на една от потърпевшите, водната стихия е дошла внезапно от горната част на селото.

„До 10 часа водата беше по едната улица. След 10 часа, когато дойдох, къщата на дъщеря ми беше залята.“

Катерина разказа пред NOVA, че не е могла да влезе вътре, за да види пораженията. Водата е стигнала до самата врата, а един паднал електрически стълб неочаквано е намалил щетите.

Унищожени са нови мебели, кухня, електроуреди и отоплителна техника.

„Трябва всичко да се изхвърли… Не знам как ще се оправя. Чисто нови спални, чисто нова кухня… Всичко е пълно с вода.“

Според нея причината не е реката, а водата, стичаща се от деретата и улиците над селото, където са правени неправилни ремонти и са били затворени отводнителни канали.

Предупрежденията за силни валежи остават в сила. Основните щети са причинени не от големите реки, а от дерета и локални водни потоци, които са преляли вследствие на огромните количества дъжд.

На място работи тежка техника за отпушване на запушени дерета, но цялостни мерки вече е трудно да бъдат приложени, тъй като водната вълна е преминала. В някои общини шахтите са били предварително почистени, но валежите са били изключително интензивни.

Областната управа призовава хората да ограничат пътуванията в рискови райони.

По магистрала „Струма“ движението е спокойно, но валежите продължават и се изисква понижена скорост и повишено внимание от шофьорите.