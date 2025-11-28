  • Instagram
100 ще станат отсечките за средна скорост у нас

Ще бъдат увеличени на 100 отсечките за средна скорост у нас, съобщиха на брифинг в Националния координационен център за безопасно движение по пътищата и припомниха, че досега отсечките са 65.

На брифинга обявиха още, че има рекордьор - водач, засечен да шофира с 248 км/ч.

Около 50 000 са файловете от националното тол управление. Толерансът си е законовоустановен, в зависимост от скоростта на движение

#Скоростта

