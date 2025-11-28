Росен Плевнелиев: Бойко Борисов е добър човек

Росен Плевнелиев подкрепи категорично решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да изтегли предложения проект за държавен бюджет за 2026 година. В ефира на NOVA президентът (2012-2017) определи хода като проява на политическа зрялост и възможност за успокояване на общественото напрежение.

"Радвам се, че Борисов – с неговия политически инстинкт, вчера сутринта взе правилното решение да изтегли Бюджет 2026", заяви Росен Плевнелиев в предаването "Здравей, България".

Според бившия държавен глава, оттеглянето на финансовата рамка не е отстъпление, а необходима пауза за диалог. Той подчерта, че това действие ще даде възможност на всички заинтересовани страни да изложат своите аргументи преди приемането на първия бюджет на страната в евро.

"Това е правилното действие, за да се даде шанс най-малкото всички да бъдат чути — от младите хора на България, от протестиращите, но и от непротестиращите, от крайните, от умерените, но и от работодателите и профсъюзите", допълни Плевнелиев.

Анализ на протестите

Президентът коментира и масовите протести в "Триъгълника на властта", които белязаха последните дни. Той направи ясно разграничение между различните групи участници в демонстрациите срещу бюджетната политика.

"Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят", отбеляза Плевнелиев, визирайки ескалацията на напрежението пред сградите на властта.

Контекст на решението

Изявлението на Плевнелиев идва ден след като Бойко Борисов разпореди на премиера и финансовия министър да изтеглят проектобюджета за 2026 година. До този ход се стигна след остри реакции от страна на бизнеса, синдикатите и политическите сили, както и след серия от протести в центъра на София. Основната цел остава запазването на финансовата стабилност преди влизането на България в Еврозоната