Божанов: Сигурен съм, че на никой в ГЕРБ не му хареса бюджета

Зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов заяви в ефирна на bTV, че протестът е имал успех - бюджетът беше изтеглен заради реакцията на гражданите. Божанов каза още, че Пеевски е станал “лидер“ на войната срещу средната класа.

“Единствените, които бранеха този бюджет бяха Пеевски и Йордан Цонев. Дори по време на злощастното заседание на бюджетна комисия – те дърпаха микрофоните и щяха да се бият. Това е техният бюджет. Сигурен съм, че на почти никой в ГЕРБ не му е харесвал този бюджет, но Пеевски ги беше заставил той да мине така. В рядък момент на политическо самосъхранение, Борисов видя, че това е грешен път и изтегли бюджета“, каза депутатът.

Според Божанов не е време за празнуване, защото войната срещу Пеевски не е приключила. Депутатът от ПП-ДБ допълни, че гражданите трябва да са в протестна готовност и да продължат да отстояват свободата. Божанов посочи, че предстои да се види дали наистина ще бъдат направени исканите поправки в Бюджет 2026.

