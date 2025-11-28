Николай Василев: В момента сме в бюджетно блато "3, 5, 8"

"Бюджет 2026 не е изтеглен, може да бъде променен или изтеглен, но засега нищо." Това заяви бившият министър на икономиката Николай Василев в ефира на bTV. Според него страната закъснява със сроковете за приемането на държавната план-сметка, а финансовата рамка е силно изкривена.

Схемата "3, 5, 8"

Финансистът използва метафората за игра на карти, за да опише състоянието на публичните финанси. "В момента сме в бюджетно блато "3, 5, 8" – бюджет с уж 3%, но това е фалшиво. Всички знаем, че започваме от минус 5 и накрая финишираме на минус 8. Ето в такова бюджетно блато се намираме", коментира Николай Василев.

Той изрази надежда за сериозни оптимизации и реформи в публичния сектор, като подчерта, че държавата не трябва да допуска дефицит от 8%.

Подкрепа за бизнеса

Николай Василев застана твърдо зад действията на работодателските организации, които напуснаха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той подкрепи техните основни искания – да не се повишават социалните осигуровки и да не се увеличава данъкът върху дивидентите.

Според бившия министър, в коалиционното споразумение управляващите е трябвало да заложат на три основни "икономически котви":

Държавните разходи да не надвишават 40% от Брутния вътрешен продукт (БВП);

Да не се увеличават преките данъци;

Да няма бюджетен дефицит.

Казусът "Лукойл"

Василев коментира и ситуацията с рафинерията в Бургас, като се обяви категорично против идеята държавата да придобие собствеността върху "Лукойл". "Управляващите нищо не казват, но със сигурност имат потайни планове за рафинерията в Бургас", съзря той. Според неговата експертна оценка, най-добрият сценарий за развитие е сериозен западен инвеститор да купи рафинерията.