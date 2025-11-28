Дарители събраха гаранцията за Благомир Коцев за по-малко от 5 часа

Необходимата сума за паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев беше събрана за рекордните пет часа. Средствата в размер на над 240 000 лева вече са преведени по сметката на Варненския окръжен съд, съобщиха организаторите на кампанията.

В четвъртък съдът определи гаранция от 200 000 лева като мярка за неотклонение на варненския кмет. Незабавно след решението, депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Манол Пейков и актьорът Филип Буков организираха дарителска кампания в социалната мрежа Facebook.

Рекордна мобилизация

В акцията се включиха над 2500 души, като необходимата сума беше събрана за по-малко от пет астрономически часа.

"С други думи, утре сутрин Благо ще се прибере при семейството си", написа Манол Пейков късно снощи.

Двадесет и шест минути след полунощ народният представител информира обществеността, че преводът към съда е нареден. От "Продължаваме промяната" уточниха, че след възстановяване на гаранцията, както и всички средства, събрани над необходимия праг, парите ще бъдат дарени за обществено полезна кауза.

Хронология на ареста

Кметът на Варна Благомир Коцев беше задържан на 8 юли 2025 година по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията. Първоначално той беше отведен в Софийския централен затвор, а по-късно конвойран до затвора във Варна.

Коцев е обвинен за участие в организирана престъпна група заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и бизнесмена Йордан Маринов. Към момента бизнесменът Ивайло Маринов е на свобода, а от началото на октомври Кателиев и Стефанов са с наложени мерки "домашен арест", припомня БГНЕС.