Проф. Коларова: Не е много ясно дали правителството е оттеглило или е замразило проектобюджета

„Все още не е много ясно дали правителството е оттеглило или е замразило проектобюджета за 2026 г. Това са две различни неща. Това изявление, което Борисов направи - изпреварващо, преди да се оповести официално решението, в някаква степен той символично зае лидерска позиция. Показа, че той командва в момента ситуацията“.

Това коментира в предаването „Лице в лице“ политологът проф. Румяна Коларова.

„Не ми се вярва Пеевски да можеше да го изпревари в тази ситуация. Но като цяло, стратегията е сменена или в момента позициите им са разменени. Това е ясно като действие. Това рано или късно трябваше да се случи“, посочи тя.

По думите ѝ през последните месеци опозицията е била демонстративно игнорирана.

„Управляващите искаха да покажат, че могат без нея и че опозицията абсолютно никаква роля не трябва да играе във вземането на политически решения“, коментира Румяна Коларова.

„А всички знаем, че в континентална Европа този модел, който е диктатура на мнозинството, е неприемлив - не защото логически е невъзможен, а защото е социално нежизнеспособен“, отбеляза политологът.

Социлогът Андрей Райчев обясни, че оставането със стария би значило да се реализира практически замразяване на заплатите на държавните служители и на пенсиите.

По думите му Бойко Борисов не е реагирал на този протест, а на бъдещите протести.

"Като че ли в страната се надига протестна вълна, която прилича на 2020-та година. Решението на Борисов е просто като ряпа - "аз няма да съм мишена на това", посочи Андрей Райчев.

"Въпросът е кой да е мишена? Отговорът е господин Пеевски, който заема точно обратната поза. Той заема класичката си поза - нито крачка назад, само напред. "Аз ще обгарадя парламента. Аз ще пазя. Аз няма да разреша. Аз няма да допусна." Той като по инстинкт на победител, защото той е водил няколко такива войни, и всеки път побеждава малко изненадващо за всички. Така преодоля Цветан Василев, така преодоля Ахмед Доган. Като че ли Пеевски тръгва малко да се сбие тук. Обратно на това - Борисов прави крачка настрани", коментира социологът.