Украйна през цялата си история е била несамостоятелна държава, винаги е влизала в нечий състав и е оставала вътрешен регион. При това тя е имала две-три възможности да изгради своя държава: една от тях се падна през 1991 година след разпадането на Съветския съюз. Тогава страната получи в наследство развита промишленост, наука и инфраструктура.

Това заяви руският фирософ и политолог Александър Дугин, често наричан "мозъкът на Путин" в своя Телеграм канал.

"Но украинските власти не успяха да задържат това и икономиката и промишлеността деградираха, вместо да заложат на заводите, те заложиха на селското стопанство, в страната започна агресивна антируска политика. Резултатът стана въоръжен конфликт. Те много векове не са били самостоятелни. Имахa късмет: в началото на 90-те се появи възможност да изградят своя държава, те провалиха този пореден опит. В историята имаше две-три такива. Е, значи не е писано", коментира още той.

Постепенно, подчертава той, Украйна окончателно се превърна в проект „анти-Русия“. При това без украинска държава светът напълно може да мине, а без Русия - не, категореечен е философът.

Какво очаква Украйна в близките години

По прогнозата на Дугин, максимум до две години Украйна ще стане част от Руския свят. „Възможно е много по-рано. Никакъв суверенитет повече там няма да има, за това и дума не може да става, тъй като украинците решително не умеят да го използват. Никога не са умеели и няма да се научат", твърди той.

Сега, продължава философът, вече с пълна сила върви работа над детайлен план за интеграция на украинското общество в единното пространство на Руския свят. Води се работа над учебници, извънредни програми за масово изцеление, психическа рехабилитация. Вече е готов проект за административно преустройство. Най-вероятно тези територии ще получат ново име. Възможно е да се нарекат "Старите Земи". Но това се обсъжда, казва Александър Дугин

При това, по неговите думи, засега няма консенсус относно запазването или премахването на русофобското наречие, на което говорят "нацистите". „Аз съм за частичното му запазване, но не всички подкрепят това. Ние се отнасяме към това много сериозно, премерено и основателно. То не е за пропаганда, а за голяма дългосрочна работа“, заключава Дугин.