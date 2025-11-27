БСП: Може да преосмислим участието си в управлението

БСП може да преосмисли участието си в управлението. Това заяви лидерът на социалистите Атанас Зафиров на извънреден брифинг на Позитано 20

Българската социалистическа партия изрази сериозно безпокойство от решението за отлагане на бюджетната процедура за 2026 година.

След съвместно заседание на Изпълнителното бюро на партията и коалиционния съвет Зафиров добави, честраната се намира в момент, в който са необходими стабилност, предвидимост и защита на хората, но предприетите решения поставят под риск именно тези приоритети.

Зафиров подчерта, че бюджетът не е изтеглен, но забавянето на неговото обсъждане и приемане "поставя под сериозна заплаха всички социални политики, заложени в проектобюджета".

Сред тях са планираното увеличение на заплати, майчинство, пенсии, финансиране на общините, подкрепа за лекарите и други договорени социални придобивки.

Според БСП проектобюджет 2026 е "най-социалният правен до момента", като гарантира реално нарастване на доходите, защита на семействата, възрастните хора и работещите бедни.

Социалистите подчертаха, че той трябва да служи като щит в условията на инфлация, несигурност и предстоящото влизане на България в еврозоната.

