Путин разкри условието за прекратяване на войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин отново обвърза всяко спиране на военните действия с изтеглянето на украинските войски от района на Донбас (украинските области Донецк и Луганск), които ВСУ все още контролира. По време на посещение в Киргизстан той подчерта, че след като украинските сили напуснат тези територии, бойните действия ще спрат. Ако обаче те откажат, Русия възнамерява да постигне този резултат с военни средства. По-късно руският лидер повтори същото пред журналисти, като заяви, че позицията му остава непроменена: изтеглянето е единственото условие за примирие.

Тези изказвания в момент, в който Вашингтон, европейските партньори и Киев продължават обсъжданията за възможен „мирен план“, първоначално представен от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според доклади на Bloomberg и други медии, проектът, представен на Белия дом, до голяма степен отразява предложение, прокарано от Кремъл, с изисквания за значителни отстъпки от Украйна, включително териториални загуби в Донбас. Москва продължава да отхвърля всякакъв подход, който не включва предаването на целия район.

Путин потвърди, че специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се очаква в Москва следващата седмица за нови разговори, въпреки интензивната критика към него след изтеклия запис, в който той звучи, че съветва руски служител как да представи условията на Москва пред Тръмп. Независимо от противоречията, руският президент заяви, че е готов да обсъди американската инициатива при пристигането на делегацията на САЩ.

Той добави, че 28-точковият американски план, обявен по-рано този месец, може да послужи като основа за бъдещи споразумения. Според Путин идеята е възникнала след срещата в Аляска и вече е била частично обсъдена преди директните контакти между САЩ и Русия. Той обясни, че последващите срещи в Женева между американски и украински представители са довели до разделяне на проекта на четири отделни секции, които са били предадени на Москва. Въпреки че той вижда потенциал в предложената рамка, призна, че нищо все още не е финализирано.

Оригиналният американски документ, публикуван изцяло от Axios, съдържа крайни изисквания към Украйна: да се откаже от целия Донбас, да предаде територии завинаги, значително да намали въоръжените си сили, да приеме ограничения върху арсенала и армията си и да въведе руския като втори държавен език. Планът предвижда и амнистии в полза на Русия. Европейските официални представители реагираха незабавно, като Великобритания, Германия и Франция подготвиха контрапредложения с цел по-справедлив баланс за Киев.

След женевските преговори на 23 ноември американските и украинските служители обявиха преработена версия на първоначалния план. Според Financial Times броят на точките е намален от 28 на 19. Въпреки това руският министър на външните работи Сергей Лавров предупреди, че Москва няма да приеме преработения текст, ако бъдат премахнати твърде много елементи от оригинала.

Путин използва случая и за да отхвърли западните предупреждения, че Русия се готви за бъдеща агресия срещу европейски държави. Той определи тези твърдения като необосновани, но заяви, че е готов да даде писмени гаранции. Изказванията му идват в момент на нарастващо напрежение, като държавите от НАТО обвиняват Москва в усилване на хибридни операции и изразяват опасения, че открит конфликт в Европа може да стане възможен в следващите години.

Украинските официални представители посочват, че най-чувствителните аспекти на предложението се очаква да бъдат обсъдени директно между президента Володимир Зеленски и президента Тръмп, въпреки че все още не е определена дата.