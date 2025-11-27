Пускат Благомир Коцев на свобода срещу 200 000 лева

Окръжният съд във Варна определи парична гаранция от 200 000 лв. на кмета на Варна Благомир Коцев.

Градоначалникът е зад решетките вече почти шест месеца след ареста си през юли. Това стана по време на акция на Комисията за предотвратяване на корупцията в община Варна.

Решението на магистратите стана ясно малко след 17:00 часа.

Прокуратурата и днес повтори тезата си, че ако Благомир Коцев напусне ареста, има опасност да извърши ново престъпление. От своя страна градоначалникът каза, че никога не е вършил нещо незаконно и няма такива намерения. Той заяви, че ще съдейства на разследването и се радва, че делото влиза вече в съдебна фаза.

Минути преди старта на заседанието неговите привърженици се събраха на протест.

Защитата му поиска той да напусне килията с мотив, че разследването е приключило, а прокуратурата е внесла в съда обвинителния акт. Няколко съдебни състава отказаха това да се случи с мотив, че той още е кмет на Варна и може да повлияе на свидетели, предаде NOVA.

Към този час няма насрочено ново заседание на Общинската избирателна комисия, която трябва да реши дали да прекрати предсрочно мандата на Коцев, тъй като вече има постъпили няколко сигнала за това.

В неделя Общинската избирателна комисия се събра на извънредно заседание, за да разгледа сигнал, в който се иска предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. От ОИК обаче не стигнаха до крайно становище по въпроса и записаха, че ще искат допълнителна информация от Община Варна във връзка с отпуската, използвана от Благомир Коцев.

Днес заседанието на Общинския съвет в морската столица също започна с декларация в подкрепа на Коцев.

"Варна каза не на опита за преврат, не на политическите заговори. Варна също така ясно показа, че политиката в града няма да продължи такава, каквато е била досега. Ние, общинските съветници от ПП-ДБ чухме гражданите на Варна и отказваме повече да бъдем част от полемиките на онези, които не успяха да се примирят с избора на варненци и опитаха да го подменят. Чухме ги, разбрахме ги и сме тук, за да работим против политическия нихилизъм на заговорниците и за благото на Варна", коментира София Колева.







