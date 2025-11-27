€ 250 билетчето за Лили в "Олимпия"

Феновете на Лили Иванова вече започнаха обратното броене до 24 май 2026 г., когато примата на българската поп музика ще излезе за втори път в своята кариера на сцената на легендарната парижка зала „Олимпия“. Събитието предизвиква вълнение както сред българите във Франция, така и сред местната публика, която помни предишния ѝ концерт там през 2009 г.

Билетите вече са в продажба, като местата на първия ред се изкупиха за броени часове. Българите, живеещи във Франция, обсъждат активно събитието в социалните мрежи, а мнозина от тях споделят, че ще пътуват от различни краища на страната, за да присъстват. Фенове от Белгия, Германия, Нидерландия и Швейцария вече координират групови пътувания. „Няма да пропуснем“, „Чакаме от години нова дата“, пишат в форумите.

Мнозина, присъствали на концерта ѝ през 2009 г., подчертават, че местната публика е била впечатлена от гласа ѝ, сценичното ѝ присъствие и професионалния ѝ бенд.

Цените на билетите за шоуто бележат абсолютни рекорди. Докато най-евтините места за повечето концерти в „Олимпия“ струват между 35 и 45 евро, а най-скъпите – около 100 евро, то билетите за концерта на Лили Иванова започват от 80 евро за най-задните редове.

Първите редове и премиум местата на балконите достигат 250 евро, а наличностите се изчерпват изключително бързо. Това категорично затвърждава статута на Лили Иванова като европейска музикална знаменитост.

Мечтата на Лили Иванова да пее в „Олимпия“ датира от 70-те години, когато печели първа награда за изпълнение на конкурс в Париж. През 1972 г. песента „Стъпки“ по музика на Тончо Русев получава трета награда, а година по-късно тя отново е в Париж, участвайки в сборни програми, където дори дели квартира с Богдана Карадочева.

По това време ѝ е предложен международен пробив чрез история за „бягство на Запад“, но тя отказва. Малко след това пропуска и възможност за кариера в Англия – композиторът Лес Рид, автор на хита „Delilah“ на Том Джоунс, ѝ предлага работа, но тя отказва с думите, че навършва 30 години и не вярва, че може да започне от нулата.

Въпреки всичко мечтата за „Олимпия“ остава жива – и през 2009 г. тя става първата българска изпълнителка със самостоятелен концерт в прочутата зала.

Днес „Олимпия“, с капацитет малко над 2000 места, е една от най-престижните сцени в Европа, на която са пели Едит Пиаф, Шарл Азнавур, Далида, Ела Фицджералд, Франк Синатра, Луис Армстронг, Тина Търнър, Мадона и много други легенди. Там през 1964 г. се изявяват и „Бийтълс“, макар вече да пълнят стадиони.

За всеки артист присъствието в афиша на „Олимпия“ е признание за дългогодишен труд и място сред най-уважаваните имена в европейската музика.

В Париж гастролът на Лили Иванова ще бъде заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“.