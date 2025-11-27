738 населени места у нас нямат НИКАКЪВ транспорт – нито автобус, нито влак

Правим най-важната реформа в обществения транспорт в България от половин век насам. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при представянето на проекта на Закон за обществения транспорт пред Национално сдружение на общините в Република България.

„Десетилетия наред се говори за национална транспортна схема, транспортен модел и единен билет, но до днес никой не е дръзнал да се захване с тази реформа. Крайно време е те да станат реалност“, посочи Гроздан Караджов и допълни, че законът е създаден с основен фокус върху пътника. Държавата и общините са само инструмент, а целта е удобство, достъпност и предвидимост за хората навсякъде в страната.

Вицепремиерът очерта критичната транспортна картина в България. Според данни от общините, 738 населени места нямат никакъв обществен транспорт – нито автобус, нито влак. Още 601 населени места са с неадекватно обслужване – разписания само на хартия, нередовни линии и липса на връзки. Едва 61 населени места имат адекватно транспортно обслужване. „Това означава деца, които не могат да стигнат до училище, възрастни хора без достъп до лекар, хора, които не могат да ходят на работа, и цели села откъснати от света“, допълни вицепремиерът.

По думите му причините за това са системни и натрупвани с години – разпокъсани закони за отделните видове пътнически транспорт, липса на единна схема от взаимосвързани разписания, недостатъчен контрол, липса на единен билет и синхронизация между общините и държавата, както и липса на ясни стандарти за качество. „Новият закон е създаден, за да поправи всичко това наведнъж“, заяви той.

„За първи път виждаме да се предлага толкова модерен закон със социална насоченост, който поставя пътника в центъра. Нашите предложения са взети предвид и са отразени в текстовете на закона, като например превозите по заявка, за което многократно сме настоявали“, заяви изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева. От сдружението уточниха, че са в готовност да участват в работните групи, които ще изработят подзаконовата нормативна рамка.

„Приемете този законопроект като наша обща задача и резултат от общата ни работа, защото общините са основния партньор на държавата при планирането на обществения транспорт. С този закон вие вече ще имате по-ефективни инструменти за планиране, модел за междуобщински съюзи, ясни правила за тарифи и разписания, достъп до данни в реално време и възможност за интегриране на градските схеми с националната“, подчерта вицепремиерът Караджов.

Той заяви, че Законът за обществения транспорт премахва транспортната изолация на стотици населени места, създава удобство и предвидимост за пътуващия, дава на общините модерни инструменти и въвежда европейски стандарти за качество. „Това е закон за човешкото право да се движиш и за правото да живееш достоен живот, независимо къде се намираш“, изтъкна Гроздан Караджов.