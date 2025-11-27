Кой е задържаният за стрелбата по гвардейците в САЩ?

Афганистански гражданин е обвинен в прострелването на двама членове на Националната гвардия на САЩ, само на няколко пресечки от Белия дом, оценено като дързък акт на насилие, в момент, когато присъствието на военни в столицата на страната и други градове по цялата страна е във фокуса на политическия дебат, предаде Асошиейтед прес.

Ръководителят на ФБР Каш Пател и кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър заявиха по-рано, че членовете на гвардията са били хоспитализирани в критично състояние след стрелбата близо до Белия дом вчера. Губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси оттегли твърдението си от вчера, в което обяви, че членовете на гвардията са загинали, като заяви, че е получил "противоречащи си информации" за здравословното им състояние.

Редкият случай на стрелба срещу членове на Националната гвардия на американска земя, в навечерието на Деня на благодарността, идва на фона на съдебни спорове и по-широк обществен дебат относно използването на военните сили от администрацията на Тръмп за борба с това, което официални представители определят като проблем с престъпността, която е извън конторл.

След случая администрацията на Тръмп бързо разпореди още 500 членове на Националната гвардия да бъдат изпратени във Вашингтон.

Заподозреният, който беше задържан, също е бил прострелян и има рани, които не се смятат за животозастрашаващи, според служител на правоохранителните органи, който говори при условие за анонимност.

Той е 29-годишен гражданин на Афганистан. Влязъл в САЩ през 2021 г. по силата на операция „Добре дошли, съюзници“ (Operation Allies Welcome) - програма на администрацията на бившия американски президент Джо Байдън, която евакуира и пресели десетки хиляди афганистанци след изтеглянето на САЩ от страната, заявиха представители на властите.

Инициативата доведе около 76 000 души в САЩ. Оттогава програмата е обект на интензивен контрол от страна на Тръмп, неговите съюзници, републиканците в Конгреса и някои правителствени контролни органи поради пропуски в процеса на проверка и скоростта на приемане, въпреки че защитниците ѝ твърдят, че тя е предложила спасение на хора, изложени на риск от репресии от страна на талибаните.

Афганистанецът, който е живял в щата Вашингтон, е идентифициран от правоохранителните органи като Рахманула Лаканвал, но властите все още работят по пълното потвърждаване на неговото минало, заявиха властите. Лаканвал е пристигнал в Белингам, Вашингтон, на около 127 км северно от Сиатъл, със съпругата си и петте си деца, каза бившата му хазяйка Кристина Уидман.

Джефри Каръл, помощник на шефа на полицията във Вашингтон, заяви, че разследващите нямат информация за мотива на заподозрения. Каръл съобщи, че нападателят „е излязъл иззад ъгъла“ и веднага е започнал да стреля по военните, позовавайки се на видеозапис, прегледан от разследващите.

„Изглежда, че става дума само за един стрелец, който е вдигнал оръжие и е нападнал членовете на Националната гвардия“, каза Каръл, добавяйки, че не е ясно дали кой е прострелял заподозрения. „Към момента нямаме други заподозрени“, заяви Карол на пресконференция.

Снощи, във видео съобщение, публикувано в социалните медии, президентът Доналд Тръмп призова за повторно разследване на всички афганистански бежанци, които са влезли в страната по време на администрацията на Байдън.

„Ако не могат да обичат нашата страна, не ги искаме“, каза той и добави, че стрелбата е „престъпление срещу цялата ни нация“.