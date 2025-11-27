ДВА опасни дни през декември, внимавайте!

11 декември — Меркурий в знака Стрелец

Меркурий се върти на място, преминавайки отново в знака Стрелец заради ретроградното движение. Това ще влоши неговата енергетика, което несъмнено ще се отрази и на нас. Ще се влоши финансовата обстановка, а делата на онези, които в този ден и в близко време ще бъдат далеч от дома, също няма да тръгнат в правилната посока. Опасайте се от лекомислие, униние и проблеми със закона: в този ден и поне през следващата седмица.

21 декември — зимно слънцестоене

Зимното слънцестоене винаги е негативен ден, защото нашето Слънце има минимум от своята енергия. То дава пълна свобода на Луната. Това ще бъде не много опасен, но все пак опасен ден, тъй като Луната ще се намира в добро положение, но ние няма да имаме емоционална подкрепа от Слънцето. Възможни са депресивни мисли, униние, силен упадък на енергия и мотивация.